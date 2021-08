Znana Slovenka odhaja v tujino

Mirela Lapanović, zmagovalka slovenskega Big Brotherja, je prepričana, da se bo dobro znašla in da bo dvigovala gledanost. FOTO: INSTAGRAM/MIRELA LAPANOVIĆ

Ksenija Kranjec napoveduje, da bo Denise po koncu šova potrebovala dobrega psihiatra. FOTO: INSTAGRAM/KSENIJA KRANJEC

Potrebovala bo strokovnjaka

Pri nas je nasilje, tako verbalno kot fizično, prepovedano, medtem ko se ju v Srbiji pričakuje.

Ena najbolj razvpitih Slovenk zadnjih let dviga prah tudi na Balkanu. Pred dnevi jerazkrila, da bo vstopila v resničnostni šov Zadruga 5. Čeprav je Korošica s komentarji bolj skopa, nam je zaupala, da gre za projekt, ki bo trajal kar deset mesecev.»Balkanci so me res lepo sprejeli, takoj so me poklicali in mi dali podpisati pogodbo. Vsak dan dajem intervjuje, vsi res komaj čakajo, da me bodo gledali v Zadrugi. Kot zvezdna udeleženka bom seveda zelo lepo honorarno nagrajena na tedenski ravni,« nam je zaupala in dodala, da o tem, koliko bo zaslužila, ne sme govoriti, saj je to poslovna skrivnost. Bolj kot Denise Dame pa sta o dogajanju v srbskih resničnostnih šovih zgovorniin, ki sta pred leti nastopili v šovu Pari. V en glas trdita, da se srbska produkcija ne more primerjati s slovensko.»Medtem ko tam producenti sami iščejo in režirajo drame, prepire in preostalo, pri nas vse skupaj do neke mere umirjajo. Pri nas je nasilje, tako verbalno kot fizično, prepovedano, medtem ko se ju v Srbiji pričakuje. Razlika je tudi v honorarju. Vse je odvisno od tega, koliko si pripravljen pokazati,« nam pove Ksenija in doda, da ne velja enako za vse. »Od novih obrazov se pričakuje veliko in veliko je manipuliranja. Tisti, ki se v tem znajdejo prvič, se tega ne zavedajo dovolj,« je dodala. Podobne izkušnje ima tudi Mirela, ki pravi, da v slovenskih šovih produkcija ne ponižuje tekmovalcev in jih ne zapira.»V Sloveniji ni nihče lačen in zaprt. Če želiš pri nas zapustiti šov, ti produkcija odpre vrata brez kazni, v Srbiji je drugače. Pri nas publika ve za skrite naloge, v Srbiji nihče ne ve ničesar. V srbskih šovih so dovoljene ogromne količine alkohola in drugih opiatov. Slovenija je na evropskem nivoju, kar se tiče šovov, in je daleč pred Srbijo. Tam se vse napihuje z namenom, da dve močni televizijski hiši polnita svoje blagajne.«Tako Mirela kot tudi Ksenija pa sta bolj zadržani, ko je govor o honorarjih. Medtem ko Mirela pravi, da so v večini neizplačani in medijsko napihnjeni, Ksenija pojasni, da so stvar in dogovor vsakega posameznika. Minimalna dnevnica za tiste, ki se prvič pojavijo v šovih, naj ne bi bila višja od 50 evrov, tisti, ki pa jih povabijo in se s tem tudi poklicno ukvarjajo, pa naj bi zaslužili tudi do desetkrat več. »Ko si iskan, imaš veliko privilegijev in lahko dobiš dober honorar. Zavedati pa se moraš, koliko si vreden in kaj pustiš zunaj. Zavedati se je treba tudi, da se življenje po šovu spremeni in da se soočaš z najrazličnejšimi naslovi in novicami. Zame osebno je to vse skupaj cena honorarja, ki ga želim.«Mirela še doda, da mnogi v Pare in Zadrugo vstopijo brez plačila. »Honorarji so različni, a zagotovo niso vredni, ker ostaneš brez pravic, zdravniške pomoči, psihologa. Uničeno je tvoje dostojanstvo, prizadeneš najbližje in se do konca ponižaš. Ljudje zavidajo resničnostnim zvezdnikom, a se ne zavedajo svoje sreče, ker so anonimni,« nam je še dejala.In kako se bo po njunem mnenju obnesla Denise Dame? Ko je napol gola vstopila v prostore televizijske hiše, je že vzbudila veliko zanimanja srbske javnosti. Mirela je prepričana, da se bo dobro znašla in da sta si pravzaprav na neki način tudi podobni. »Denise bo pustila pečat v Zadrugi, produkcija pa bo od nje želela, da povečuje gledanost.« Doda še, da je Denise tako kot ona iskrena, originalna in popolnoma drugačna. »Ima pogum, videz, vse, kar pritegne zanimanje gledalcev. Držim pesti zanjo in ji privoščim zmago. Naj ostane močna, ker ni lahko zdržati vsega tega.« Doda še, da sta obe kontroverzni in originalni. »Ljudje takšne obožujejo ali pa sovražijo, a nihče nas ne more ignorirati. To je tisto, kar je pomembno v šovbiznisu,« še zaključi Mirela.Ksenija pa Denise vidi nekoliko drugače in pravi, da sploh ne želi dajati izjav o njej. »Lahko le rečem, da sem ji zelo pomagala, da je, kjer je. Preostalo pa bom komentirala drugič, ko bom videla, ali bo treba razvezati moj jezik.« Doda še, da ji vsekakor želi vse dobro, ker ve, kako težko je v šovu. »Upam, da jo bo gor držala volja, da se prebije na tuji trg, kar bo zagotovo velik plus pri njenih poslovnih podvigih. Vem pa, da bo zagotovo potrebovala dobrega psihologa, ko bo zapustila šov.«