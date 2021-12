Znana Slovenka o nosečnosti: prvi trije meseci slabost, vrtoglavica in utrujenost

Sara Rutar, ki je zmagala v kuharskem šovu Masterchef, s partnerjem Dejanom pričakuje otroka, smo poročali. Pred kamero je spregovorila o nosečnosti in priznala, da je do objave težko skrivala navdušenje.

Prvi trije meseci nosečnosti so bili za Saro res naporni, priznava, saj so jo spremljale slabost, vrtoglavica in utrujenost (vse ji je smrdelo, med peko sladic in tort tudi čokolada!). Zato je bila v bližnji preteklosti manj aktivna in se malo javljala: »Res, komaj sem oddelala tiste najbolj nujne reči.«

Na srečo je, kot pravi, očitno najhujše obdobje za njo: »Moram povedati, da je v tem, vstopila sem v drugo trimesečje, veliko bolj prijetno, slabosti so se zmanjšale, hvala bogu, tako, da upam, da tako ostane.« Razen utrujenosti, kar se ji po njenih besedah res pozna, drugih težav ni. »Hvala bogu je otročiček okej, je zdrav zaenkrat, kot kaže. Kaj več pa povem v naslednjem tednu,« je še povedala.