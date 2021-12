Zmagovalka slovenskega šova noseča: Ne moreva opisati te sreče (FOTO)

Na božič je veselo novico svojim sledilcem na instagramu zaupala zmagovalka resničnostnega šova Masterchef Sara Rutar. Z njenim dragim sta v pričakovanju svojega prvega otroka, ki bo po napovedih Sare na svet prijokal junija prihodnje leto. Par je veselo novico delil s prekrasno idilično fotografijo.

Sara Rutar že komaj čaka, da spozna svojega otročka. FOTO: Leon Vidic, Delo

Sara ima, kot pravi, za seboj naporno leto. Poleti je nepričakovano izgubila očeta, s katerim sta si bila zelo blizu, a k sreči so se dogajale tudi lepe stvari. Z Dejanom, s katerim sta par od lanskega poletja, sta v izgradnji njunega skupnega gnezdeca - hiše.

»Leto 2021 je bilo zame čustveno res zelo naporno, zato me je tale novička pobožala po duši. Z Dejanom ne moreva opisati sreče, ljubezni in topline, ki jo trenutno občutiva in iskreno si za letošnji božič nebi mogla zaželeti boljšega darila./.../ V letu 2022 se bo za naju vse spremenilo ampak z Dejanom sva pripravljena in že res komaj čakava da jo/ga spoznava,« je zapisala Sara ob novici.