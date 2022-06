Znana Slovenka na dopustu nima miru: Komaj čakam, da se vrnem domov (FOTO)

Resničnostni zvezdnici in vplivnici Laura Beranič in Ksenija Kranjec trenutno dopustujeta v Egiptu. Kljub sanjskim plažam, visokim temperaturam in atraktivnim animacijam pa je temnolasa Štajerka razkrila, da vse ni tako rožnato, kot je morda videti na prvi pogled.

Laura je sledilcem na Instagramu razkrila, da so nekateri moški tam precej vsiljivi. »Povedala sem že, da so tukaj zelo tečni z osvajanjem, zdaj mi je pa že vsega preveč, ker je zdaj zvečer v jedilnici do mene pristopil gospod, ki se ima za vodjo tu,« pripoveduje Štajerka in nadaljuje, da je moškega zanimalo, s čim se ukvarja oziroma kaj počne doma. Na hitro mu je odgovorila, nato pa ga je vprašala, zakaj ga to zanima. Moški ji je nato odgovoril, da jo je »preveril« na Instagramu. Potem naj bi šel še do kolegice in ji smrtno resno dejal, da ji za Lauro ponuja 15 kamel.

Mariborčanka je sklenila, da očitno Egipt ni zanjo, poudarila pa je še, da komaj čaka vrnitev v Slovenijo.