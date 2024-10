Znana Slovenka iskreno: Najhujši je sram

Nekdanja TV voditeljica in pevka, danes pa komunikacijska trenerka in svetovalka ter predavateljica Saša Einsiedler je v intervjuju z nami spregovorila o razhodu in ločitvi – prelomnicah, ki sta jo zaznamovali kar dvakrat, in o katerih je napisala novo knjigo. V iskrenem pogovoru se je dotaknila tudi boleče prevare.

»Najhujši je sram, kaj ni to zanimivo. Sram te je, da te je partner prevaral. Nase vzameš njegov sram. To mi potrjujejo mnoge ženske. Indoktrinirane smo, verjameš, da te je partner prevaral, ker sama nisi dovolj dobra, ker se nisi dovolj potrudila,« nam je povedala in priznala, da na partnerjevo nezvestobo danes gleda drugače kot nekoč.

»Danes res gledam nanjo drugače kot pred leti, vse manj obsojajoče. Nočem reči, da podpiram varanje, zvestoba je zame pomembna vrednota, a če izvem, da je nekdo nekoga prevaral, nisem več tako obsojajoča, saj nikoli ne vemo, kaj je v ozadju takšne odločitve. V odnosu sta dva, tudi jaz sem sodelovala pri prevari. Zatiskala sem si oči pred določenimi stvarmi in za to moram sprejeti odgovornost.«

...

V intervjuju nam je Einsiedlerjeva zaupala tudi, kako je sama s petimi otroki prebolela ločitvi in zakaj je njeno partnersko življenje danes precej bolj drugačno.

Partnerstvo zdaj pri 50. dojema drugače tudi voditeljica Lorella Flego, ki je letos drugič stopila pred oltar. V pogovoru nam je razodela, da se ob abrahamu počuti izjemno in da je v življenju dosegla ravnovesje.

»Pri 50 je nedvomno drugače kot pri 20. To obdobje mojega življenja je obdano z lepoto in ljubeznijo, polno pozitivnih prelomnic, ki me usmerjajo po novih poteh in mi prinašajo navdih na vsakem koraku. Čutim, da sem v čudoviti koži, kot da sem našla popolno različico sebe, in to življenje, ki ga živim, tako zelo obožujem, da bi ga težko zamenjala za karkoli drugega. Zanimivo, to bi v preteklosti težko rekla na glas, vedno s strahom, da mi bo potem odvzeto. Marsikaj se je spremenilo, morda je krivo tudi to, da imam veliko virov sreče in to je res neprecenljivo. Verjamem, da so najlepša leta in najbolj nore izkušnje, tudi poslovne, še pred menoj. To spoznanje me napolnjuje z radostjo in pričakovanjem, saj vem, da se najboljše šele začenja.«

...

Seveda pa niso vse prevare samo partnerske. Velika prevara, ki ji nasedajo že generacije žensk, je tudi slika ljubečega in izpolnjujočega materinstva, kar je na lastni koži občutila pravnica in mati dveh otrok Tanja Medved Drobež, ki jo je dvakratna diagnoza raka prisilila v raziskovanje same sebe. Skozi proces je spoznala, da je v sebi potlačila ogromno težkih čustev in jeze, ker je sledila tihim družbenim pričakovanjem glede materinstva in starševstva.

»Najina hči ni nič spala in tudi ko je bila budna, je večino časa jokala. Na misel so mi prihajala vprašanja: »Kako naj jo imam rada, če se ves čas samo dere?« Nisem začutila tiste sreče, ki jo lahko vidiš na plakatih srečne družine in nasmejanih obrazov v porodnišnici. Plakati so me nagovarjali, da se mi je življenje spremenilo in jaz naj bom odslej predana, ljubeča mama. Življenje se je res spremenilo, ampak meni se je spremenilo v pekel, v resnici,« nam je brez zadržkov izpovedala v intervjuju, v želji, da njena zgodba pomaga še drugim ženskam, ki se spopadajo s podobnimi stiskami.

...

»Sem brutalno iskrena glede tega, kar sem takrat doživljala. Vse je bilo neznano in me je povsem ohromilo. Zdelo se mi je, da nimam prav nobene kontrole nad svojim vsakdanjikom. Tega bitjeca ne moreš dati na pavzo. Nikomur ga ne moreš dati. Počutila sem se krivo, da ne zmorem biti bolj prisotna in ljubeča mama. Počutila sem se res nepomembno. Ta občutek nepomembnosti je bil verjetno v meni že ves čas. Ampak v tem obdobju sem videla samo to, da je bila kar naenkrat vsa pozornost na hčeri, kot da mene več ni.«

V oktobrski številki nam je tančice svojega skrbno varovanega zasebnega življenja odstrla tudi igralka Ajda Smrekar, ki je med drugim spregovorila o prevari, ki se je zgodila njej in njenim vrstnikom, razkrila pa nam je tudi, kako je spoznala tasta Borisa Cavazzo in kakšen odnos imata.

»Spoznala sem ga, ko je nekega dne skočil iz Platane na ulico v belih all-starkah z mapo pod pazduho in se nam pridružil v kombiju, namenjenem na potapljaški tečaj. Za potrebe snemanja filma Morje v času mrka sva morala opraviti potapljaški izpit. Bila sem študentka komunikologije, ki si je želela postati igralka. Med snemanjem me ni nikoli jemal kot mlečnozobo blondinko,« nam je povedala.

...

V novi Oniplus ne spreglejte tudi intervjuja s svetovno znanim pisateljem in strokovnjakom na področju travme, odvisnosti in duševnega zdravja Gaborjem Matéjem, ki nam je med drugim pojasnil, kako nezdravljene rane vplivajo na naše vedenje in bolezni.

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar se je v intervjuju kritično dotaknila najbolj perečih problemov v naši državi.

V tujini priznana slovenska astrologinja Ema Kurent pa nam je v oktobrski številki razložila, kakšno moč ima astrologija, katere stvari lahko brez dvoma napove, in na kaj naj se pripravimo v bližnji prihodnosti.