Znana Slovenka besna kot ris: Ne iščite me po nekih cenenih oglasih (FOTO)

Ana Pusovnik, ki sicer služi z erotičnimi fotografijami na onlyfansu, se je znašla v neprijetni situaciji. Nekateri so jo očitno povezovali z oglasi, ki ponujajo drugačne vrste storitev in srečanja v živo. »Pravi obupanci in obsedenci. Obstaja samo ena plačljiva platforma, kjer sem aktivna,« se je jezila na instagramu. »Začelo se je dogajati, da si moški želijo, da bi se z mano dobili.« Pravi, da se na žalost nekaterih nikdar ne bo zgodilo, da bi se mogla najeti oziroma najti v tovrstnih oglasih.

»Če piše Slovenj Gradec pod opis, to nima zveze z mano. Sploh me ne povezujte in iščite po nekih cenenih oglasih,« je še dodala sveže samska Pusovnikova. Menila je, da so Slovenci konservativni, a so pod lažnimi imeni številni vse prej kot sramežljivi. »Ne potrebujem moškega, z nikomer se mi ni treba dobivati in 100 dopustov si lahko sama plačam. Upam, da je to jasno.«