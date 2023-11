V finalu SIT tudi oseba, ki je ganila Marjetko

V današnji tretji polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent so podelili še dve vstopnici za nastop v velikem finalu. Dobila sta ju pevec Domen Kljun ter plesalec in cirkusant Ahmed Kullab. Prvi je prejel največ glasov od gledalcev in se je tako kot prvi v nocojšnjem polfinalu prebil v finale.

Druga in tretja po glasovih gledalcev sta bila Ahmed in skupina Pantaloons, med katerima so se odločali žiranti. Oba sta z njihove strani prejela po dva glasova, tako da so se ponovno gledali glasovi gledalcev, kjer pa jih je več dobil Ahmed. Ta je v letošnji sezoni šova že ganil do solz žirantki Ano Klašnjo in Marjetko Vovk.

Današnje točke

Plesna skupina Sticky se je predstavila z zanimivo plesno točko na skladbo Umbrella od Rihanne, a gledalcem ni bila dovolj všeč.

Za nekaj čarovnije v oddaji je poskrbel 15-letni Koprčan Matriks, ki je osupnil Marjetko.

Primorci, ki nastopajo pod imenom Pantaloons, so na svoj način zaigrali zimzeleno pesem Vedno si sanjala njega.

Palestinec Ahmed Kullab, ki si je na adicijski oddaji priboril zlati gumb, je gledalce prepričal.

Glasbeni talent je ponovno prikazal Domen Kljun s svojo izvedbo čustvene skladbe.

Nastop v finalu so si že pred nocojšnjo oddajo zagotovili pevka Nina Sirk, predstavnici cirkuške šole Cirkus star, akrobatski duo Acro Connection in pevec Jure Kotnik.