Marjetke Vovk še nismo videli tako objokane, »kriv« je nastop Ahmeda (VIDEO)

Pisali smo, da je v prvi oddaji nove sezone Slovenija ima talent štiričlanska žirija podelila dva zlata gumba, kot vstopnici v polfinale - Maji Drljepan iz Domžal s pevsko točko in Ahmedu Kullabu s plesno točko. V svoji točki je 31-letni plesalec na oder prelil svojo zgodbo o potovanju iz Palestine v Slovenijo, so ga predstavili na 24ur.

Med ganljivo plesno zgodbo so številnim gledalcem tekle solze po obrazu, med drugim tudi žirantkama Ani Klašnja in Marjetki Vovk. Po nastopu so mu zbrani v studiu namenili bučen aplavz, Ana pa ga je z zlatim gumbom pospremila v polfinale.

»Marjetka ne bo zdržala ...,« se je pošalil Lado, ki je tolažil povsem objokano Marjetko. V solzah je dejala, da sama sebe vedno izprašuje, ali je dovolj odprta do drugačnosti in do ljudi, »ki se niso rodili na pravem kraju«. Pravi, da je treba človeka sprejeti na podlagi njegovega dobrega srca in ga sprejeti z odprtimi rokami.

Tudi Ani so se ulile solze in nastopajočemu Ahmedu dejala, da je pripravil najbolj čustven nastop, ki ga je kadarkoli videla na tem odru. »V našo državo si prišel z željo po boljšem življenju, po novem življenju in uresničevanju svojih ciljev. In dotaknil si se me res globoko,« mi je dejala.