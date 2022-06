Sara Rutar šokirala s priznanjem: v treh mesecih izgubila 17 kilogramov (FOTO)

Novopečena mamica Sara Rutar zadnje tedne kar žari od sreče. Mali Gabriel ji je prinesel novo življenjsko vlogo in Sara jo zajema v polnosti. Iskrena zmagovalka Masterchefa je s sledilci delila tudi svojo zgodbo o sprejemanju telesa in fotografije, ki jih je priložila so res nazorne fotografije, ki kažejo, kako je njena teža nihala skozi leta.

FOTO: Instagram

Sara je trenirala številne športe in bila vedno aktivna. Kot je priznala, le pri hrani ni bila dosledna pa vendar se je nekoč profesionalno ukvarjala z bodybuildingom in fitnesom. Leta 2011 pa je v pičlih treh mesecih izgubila 17 kilogramov.

FOTO: Instagram

Takrat je korenito spremenila svoj način življenja in trenirala tudi dvakrat na dan, ironično se je prav v tem času najbolj obremenjevala s svojim videzom.Takšen tempo je nadaljevala skoraj 3 leta, postala je obsedena s kalorijami in bila je na dnu. Ko je bila fizično najbolj izklesana, v resnici ni bila srečna. Danes je hvaležna za svoje telo, partnerja in sinčka, ki ji lepšajo dni in ima zdrav odnos do svojega telesa in hrane.