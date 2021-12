Zmagovalec Tilen nam je razkril, katera dva sta se mu v šovu najbolj zamerila

Finale osme sezone Kmetije je za nami. Tokrat je glavno nagrado – 50 tisočakov – osvojil Tilen Brglez iz Rogaške Slatine. Vedno nasmejan 23-letnik je osvojil srca številnih gledalcev. Kot nam je zaupal po telefonu, je resnično presenečen nad odzivom ljudi, ki so v veliki večini pozitivni. Tudi z nekdanjimi sotekmovalci se, kot pravi, dobro razume. Izjema sta edino Nika in Dominik, ki sta prva zapustila šov. Par jo je namreč pošteno zagodel vsem – tako Tilnu kot ustvarjalcem šova.

Najprej iskrene čestitke za zmago. Kakšni so občutki?

Najlepša hvala. Občutki so 'fajn', zanimivi, veliko je pritiskov z vseh strani. Ampak je luštno, ker mi je uspelo tisto, česar sem si zelo želel. Naj traja čim dlje.

S sotekmovalci je ostal v dobrih odnosih. FOTO: Pop TV

Glavno nagrado bom poskusil čim bolj pametno izkoristiti oziroma unovčiti. Poskusil bom nekam pametno vložiti, da se mi bo to obrestovalo, da bom lahko iz tega denarja naredil kakšen evro več. Verjetno bom naredil tudi kakšen svoj brand (znamko op. p.). Zdaj sem že izdal svoj koledar, skodelice. Pripravlja se tudi glasba, sem ravno na snemanju.

Boste morda del nagrade razdelili tudi med sotekmovalce?

Ne vem ... ne. Tudi jaz tega od nobenega ne bi pričakoval.

Kaj vas je najbolj presenetilo, ko ste šov gledali po televiziji?

Najbolj me je presenetilo, da so šli nekateri tisti, ki so najbolj taktizirali, najkasneje domov. Ampak vsak je drugačen, jaz ne morem nobenemu ničesar zameriti. Razen tistim dvema, ki sta šla prva domov (Niki in Dominiku op. p.), ki sta vse skupaj izdala. Sicer je pa zanimivo gledati, kako taktizirajo in kaj govorijo o tebi.

Tudi v šovu ste dajali vtis, da se z vsemi dobro razumete ...

Jaz sem se res z vsemi razumel. Še vedno se dobro razumemo in smo ostali v dobrih odnosih.

Kdo pa vam je od ostalih tekmovalcev najmanj všeč oziroma čigave izjave so vas najbolj presenetile?

Nobene me niso prav preveč. Zavedal sem se, da vsak po svoje taktizira ter da je to šov oziroma igra. Moraš biti pripravljen na vse, saj je v igri 50 tisoč evrov. Marsikdo zna iti z glavo čez zid, da bi to osvojil.

Tilen pravi, da bo nagrado skušal čim bolj pametno porabiti. FOTO: Pop TV

Ja, seveda, mene so vsi to spraševali. Češ, saj že vemo, da si ti zmagovalec. Sam sem to zanikal in jim govoril, da bo finale v živo, saj sem jim poskusil vseeno vzpodbuditi dvom, da se ne ve, kdo je zmagal. Moramo vedeti, da je po tistem gledanost 'ful' padla in da finale ni bil tisti 'bum', kot bi lahko bil. Pol ljudi je vedelo, kakšen je bil konec. Res ne vem, kaj sta hotela s tem doseči. Samo nam sta naredila škodo. Vem samo, da bi jima dal visoko kazen. Pa tisto, ko si vesel, da ti je nekaj uspelo in veš, da moraš biti tiho. Potem pa nekdo, ki je prvi izpadel, razkrije vse. Res ni bilo prijetno.

Kaj sporočate tistim, ki so navijali za vas?

Hvala vsem za tako noro, noro podporo. Moram potrkati, ampak doslej še nisem dobil žalega sporočila, ali pa da bi mi kdo kaj grdega rekel na ulici. Vsak mi stisne roko in reče, da sem super, tak kot sem in da sem dobro odigral. Da bi tudi oni radi bili takšni kot sem jaz. Res noro. Vsi, od starejših do otrok. Res nisem pričakoval takšnega odziva.