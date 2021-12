Kmetija 2021: to je zmagovalec, ki je odnesel 50 tisočakov (FOTO)

Še en šov je pri koncu in znan je zmagovalec Kmetije 2021. Po več kot 70 oddajah se je zgodil veliki superfinale. V finalni oddaji so se kot superfinalisti pomerili Nina Radi, Karin Lipovnik in Tilen Brglez.

Franc za zadnje jutro pripravil posebno budnico

A še pred tem je Franc tekmovalcem pripravil prav posebno zadnje jutro na posestvu. Tako sta s Tilnom ostale prebujala z glasnim ropotanjem, udarjala sta s pokrovkami in z lonci.

Franc je zadnje jutro pripravil posebno budnico. FOTO: Voyo

»Za zadnji dan sem si izmislil nekaj posebnega, pa sva šla z eno budnico, tako posebno, da si bodo zapomnili za celo kmetijo,« je pojasnil Franc. Nekateri so ga grdo gledali, a Franc se ni zaradi tega ni vznemirjal, saj je bila ura že čez osem.

Napet veliki superfinale v areni

Pri preverjanju znanja je najmanj napak naredila Karin, saj je zgrešila le dva odgovora. S tremi napakami ji je sledil Tilen, medtem ko je pet napak naredila Nina.

A zmagovalec Kmetije 2021 je na koncu postal Tilen, saj je prvi rešil poligon preprek v igri 'izgubiti tla pod nogami' in dobil vse tri ključe, s katerimi je odprl vrata.

Tilen odnesel 50 tisočakov

Tilen Brglez je tako kot zmagovalec šova Kmetija 2021 bogatejši za 50.000 evrov, seveda pa je ob tem treba odšteti vse davke in prispevke, kar pomeni, da bo zmagovalni znesek na koncu nekoliko nižji.

V superfinalu so se pomerili Nina Radi, Karin Lipovnik in Tilen Brglez. FOTO: Voyo

Prve besede zmagovalca so bile: »Občutki so nori. Delil jih bom z vsemi. Upam, da jih bomo. Neopisljivo.«

Kdo je zmagovalec Kmetije? Tilen Brglez je star 23 let, prihaja iz Rogaške Slatine in je po poklicu vzgojitelj. V šov se ni prijavil zato, da bi se zaljubil, temveč zato, da bi osvojil glavno nagrado, kar mu je na koncu tudi uspelo. Menda je še vedno samski.



Seveda se je zahvalil gledalcem in vsem tekmovalcem, ko je potočil solze sreče ob velikem zmagoslavju.