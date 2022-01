Zmagovalec Talentov bo kmalu zibal

Oboževalci oddaje Slovenija ima talent še vedno niso pozabili mladega in neverjetno nadarjenega Belokranjca Jerneja Kozana, ki nas je leta 2015 v peti sezoni oddaje navdušil s svojimi plesnimi gibi in postal prvi plesalec, ki je zmagal dotlej.

Nase je opozoril leta 2015. FOTO: MEDIASPEED.net

28-letnik, ki je v oddaji javno priznal, da se bori s sladkorno boleznijo, se je po zmagi, ki ga je izstrelila med zvezde, precej hitro umaknil iz javnosti, a je vsa ta leta pridno razvijal svoj talent in celo zamenjal nekaj honorarnih služb. Pred petimi leti pa je v njegovo življenje vstopila prav posebna mladenka, ki sliši na ime Petra, letos pa bosta z Jernejem odprla novo poglavje v svojem življenju.

Petra namreč pod srcem nosi njunega prvega otroka, Jernej pa se neizmerno veseli dejstva, da se bo spomladi lahko preizkusil tudi v vlogi očeta. »Veseli dan se bo zgodil nekje med koncem aprila in začetkom maja,« je razkril bodoči očka in dodal, da se počuti še bolj otročjega kot sicer. »V življenju nisem bil še tako srečen! Občutki so nepopisni in takšnih nisem doživljal niti po zmagi v oddaji Slovenija ima talent,« v smehu prizna mladi plesalec, ki nam je še zaupal, da s Petro za otrokov spol vesta, a želita to skrivnost do konca obdržati le zase.

Jernej se še vedno posveča plesu, a ne tako zelo intenzivno kot nekoč, saj mu je bilo to z začetkom epidemije onemogočeno, a kljub temu svoje znanje predaja mlajšim generacijam, v šoli je zaposlen kot spremljevalec sladkornega bolnika, poleg tega pa je odkril svojo novo strast, in sicer se po novem ukvarja še z digitalnim risanjem.