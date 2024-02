Zmagovalec MasterChefa je imel poroko, ki je bila daleč od tradicionalne

MasterChef pokal je dvignil leta 2022, dve leti pozneje pa je prelomnico doživel tudi v zasebnem življenju. Mladi kuharski mojster Luka Novak je namreč v letošnje leto zakorakal kot poročen moški, večno zvestobo je obljubil svoji Klari. Luka, ki o zasebnem življenju nikoli ni rad preveč razglabljal, je maja lani razkril, da je spoznal žensko svojih sanj in da se je njuna družinica povečala za enega člana, pasjega prijatelja Lorda, takrat pa si mladi kuhar niti v sanjah ni predstavljal, da bosta s Klaro kmalu izvedela še, da bosta kmalu zibala.

Zaljubljenca sta se poročila letos, otroka pa pričakujeta marca, je zdaj še razkril zmagovalec osme sezone priljubljene kuharske oddaje, ki je po zmagi zapustil družinsko podjetje in se podal v kulinarične vode.

Luka je za spletni portal 24ur razkril, da sta se s Klaro poročila v Vipavski dolini, in sicer v ožjem družinskem krogu, poroka pa je bila daleč od tradicionalne. »Prvi ples sva kar preskočila, smo pa prvič nazdravili tradicionalno – s penino! Sicer pa sva za prvo pesem ob začetku obreda izbrala pesem Ljubav pevca Sergeja Četkovića,« je razkril Luka, ki, čeprav je chef in mu je kulinarika izredno pomembna, pri hrani ni preveč kompliciral.

Luka je zmagovalec osme sezone oddaje MasterChef Slovenija. FOTO: POP TV

Svatje so se po obredu pogostili z odlično šunko v testu s hrenom ter slovenskimi siri na kmetiji Tomažič, slavje pa so nadaljevali na turistični kmetiji Kuren. Preskočili so celo poročno torto in si privoščili odličen jabolčni in marelični zavitek.

Zmagovalec MasterChefa, ki bo v začetku marca, kot rečeno, prvič postal očka, še pravi, da sta s Klaro povsem pripravljena na novo vlogo, s katero ju je obdarilo življenje.