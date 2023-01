Žan Papič se je lotil poezije

Igralec, voditelj in stand up komik Žan Papič je k svoji bogati zbirki projektov dodal prav posebnega, in sicer je izdal zbirko poezije Steklena glava. Ker tako čuti in se za Sežanca tudi spodobi. Brez pretvez, da sta se v njegovi duši naselila duhova velikih kraških poetov Srečka Kosovela in Cirila Zlobca ali vsaj prijatelja in hobi muzikanta Gojmirja Lešnjaka - Gojca. A hkrati ni naključje, da je zbirka izšla v sklopu Društva KONStruktivist, ki se ukvarja z založništvom, organizacijo dogodkov in promocijo dela Srečka Kosovela.

»Steklena glava je dokument človeka v času. V prostoru niti ne, čeprav sta čas in prostor po nekaterih teorijah eno in isto. Pesmi so nastajale verjetno od leta 2005. Vem, da sem pisal že prej, a sem večino vrgel stran. Rad bi rekel, da sem jih poetično zažgal, a jih nisem. Žal mi je dokumentarne vrednosti, ki sem jo s tem izgubil. Dolgo sem mislil, da so pesmi za poeta samega, a če zbirka pomaga zgolj enemu, če nasmeje zgolj enega, če je družba vsaj enemu bitju, je to čisto dovolj, da je bila ustvarjena,« pravi mojster smeha o svojem najbolj osebnoizpovednem projektu doslej.