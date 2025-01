Zala Tomašič obtičala na letališču, oglasila se je šele pozno zvečer (FOTO)

Slovenska evroposlanka Zala Tomašič je imela v četrtek nepričakovano dolgo in naporno potovanje domov iz Bruslja, potem ko so ji odpovedali kar dva poleta proti Ljubljani. Namesto da bi se proti domu odpravila že okoli 16. ure, je na bruseljskem letališču obtičala do večera.

Zala Tomašič. FOTO: Zaslonski Posnetek

Po prvotnem načrtu bi morala iz Bruslja odpotovati s poletom prek Münchna do Ljubljane, vendar je bil ta odpovedan. Druga možnost, ki bi jo vodila prek Švice v Ljubljano, se je prav tako izjalovila. Tako je bila primorana poiskati alternativno pot in se odločila za polet v Zagreb, ki je bil šele malo pred 21. uro. Iz hrvaške prestolnice jo je nato čakala vožnja do doma v Sloveniji.

Pogoste odpovedi poletov del njihovega vsakdana

Tovrstne težave s prevozi niso osamljen primer za evropske poslance, saj so ti vsak teden na poti med Brusljem, Strasbourgom in svojimi matičnimi državami. Pogoste odpovedi poletov, zamude in logistični izzivi so postali del njihovega vsakdana. Prav potovanja so ena od večjih nevšečnosti, s katerimi se srečujejo pri opravljanju svojega mandata.

Zala Tomašič se sicer redno oglaša na družbenih omrežjih, kjer deli vpogled v svoje delo v Evropskem parlamentu.