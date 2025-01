Vroča tudi po 50. letu! Posnetki poročene miss Slovenije vas bodo osupnili (FOTO)

Nekdanji fotomodel in miss Slovenije 1994 Janja Zupan je lani praznovala abrahama, njen obraz in še posebno vitko in izklesano telo pa kažeta drugačno, veliko mlajšo sliko.

Zapeljiva Janja je sicer že dolgo srečna v objemu svojega moža Igorja Gajiča, producenta in nekdanjega programskega direktorja Planet TV.

A poročene gospe to ne ovira, da ne bi na družbenih omrežjih tudi drugih razveselila z objavami fotografij v kopalkah, kjer z dolgimi nogami v visokih petah in privlačnih bikinijih jemlje dih ter meša glave moškim …

Nekaj zadnjih objav privlačne bivše misice si oglejte spodaj.