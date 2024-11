Voditeljica nam je povedala, kaj si štiri mesece po nesreči misli o vozniku, ki jo je zbil in pobegnil

Znano televizijsko voditeljico Katarino Braniselj je konec junija doletela huda nesreča. Med kolesarjenjem jo je zbil avtomobil, voznik pa je pobegnil. Povzročitelja je sicer policija kmalu izsledila.

Štiri mesece po nesreči se voditeljica veseli ponovnega odhoda na delo. Kot nam je zaupala, se bo to zgodilo še ta mesec. Kakšna kazen pa je doletela pobeglega voznika? Voditeljica sklepa, da postopek še ni končan. Kot pravi, je še nihče od organov, razen policije, ni kontaktiral. Možje v modrem so po njenem vedenju po uradni dolžnosti zadevo dali naprej.

»Zdaj, s časovno oddaljenostjo in vnovičnim premislekom, svojega mnenja nisem spremenila — mislim, da se nesreča lahko zgodi vsakemu, da se tudi meni lahko spet jutri, morda tudi v vlogi povzročitelja. Vsi smo samo ljudje; bi si želela, da bi bile okoliščine v mojem primeru sicer drugačne, ampak ne želim nikogar obsojati kar tako. Bil je skupek nekih nesrečnih okoliščin, verjetno, in morda na koncu celo srečnih. Bolj podrobno jih pa bodo verjetno razjasnili postopki, za katere so odgovorni nekateri organi,« pravi Branisljeva.