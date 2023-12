Voditeljica nacionalke se je poslovila s kratkim, a ganljivim sporočilom (VIDEO)

Poročali smo, da je po naših podatkih po letu in pol vodenja oddaje Panorama na drugem programu TV Slovenija in dolgoletnem novinarskem delu voditeljica Andreja Gregorič potrdila, da se poslavlja od RTV Slovenija.

Temnolasa Vipavka je bila skoraj desetletje in pol eden od obrazov RTV, sprva na radiu, nato pa je stopila še pred kamere. Andreja se zelo rada vrača domov na Vipavsko, pogosto jo boste ujeli tudi ob morju, kjer bi bilo njeno sanjsko življenje.

Je velika ljubiteljica knjig in navdušena športnica, njena najljubša športna aktivnost pa je tek. »Med tekom sem večkrat dobila kakšno novo zamisel ali pa se mi je porodil odgovor na kakšno vprašanje,« je za Slovenske novice povedala simpatična voditeljica.

Na družbenih omrežjih se je s spodnjimi besedami poslovila od, tako kot je zapisala, drage Televizije.

»Hvala, draga Televizija, za dragoceno življenjsko epizodo! S hvaležnostjo za nazaj zagnano naprej - k novim.« Pod objavo so se usuli komentarji. Sledilci so Andreji zaželeli vse dobro in veliko sreče: »Vse dobro.« »Ko najboljši odhajajo ...«, »Srečno, Andreja!«, »Marsikaterega od teh trenutkov se spomnim … RTV je mati, ki ne zavija v vato. Hvala za lekcije, je tudi moja prva misel. Srečno, Andreja!«

