Ukinjajo simfonični orkester RTVS? Violončelistka povsem pretresena zaradi obvestila

»Vest o morebitni ukinitvi Simfoničnega orkestra RTV Slovenije ni prizadela samo širše javnosti, ki se z začudenjem, zaskrbljenostjo in z besedami podpore oglaša po spletnih medijih, temveč se je globoko dotaknila tudi vseh nas članov orkestra, ki vsakodnevno stremimo k popolnosti, poduhovljenosti in umetniški globini glasbenih podoživetij,« je na facebooku zapisala violončelistka Tanja Babnik, ki je članica Simfoničnega orkestra RTV Slovenija od leta 1991.

Znano je, da se javna radiotelevizija se utaplja v rdečih številkah, po oceni sveta Radiotelevizije Slovenija bo zavod leto končal s kar 10,5 milijona evrov izgube.

Zaradi neugodnih razmer so svetniki potrdili, da je morala uprava do petka (24. novembra) pripraviti in predložiti izračune finančnih in kadrovskih učinkov več morebitnih ukrepov. To so ukinitev informativnega programa drugega programa TVS, Radia Si, regionalnega programa radia in televizije Koper, regionalnega programa radia in televizije Maribor, ukinitev mediateke, ukinitev založniške dejavnosti RTVS, ukinitev predvajanja radijskih programov na srednjem valu, ukinitev OE glasbena produkcija, kamor se uvršča Simfonični orkester RTV in progresivno znižanje plač tako, da je skupni privarčevani znesek enak znižanju povprečne plače za en in za dva plačna razreda.

Pozivi k ohranitvi programov

Na družbenih omrežjih se pojavljajo pozivi k ohranitvi nekaterih omenjenih programov. Zaskrbljeni nad napovedanimi ukinitvami programov so med drugim v regionalnem RTV centru Maribor kot tudi člani simfoničnega orkestra, ki šteje skoraj 80 glasbenikov.

Violončelistka Babnikova je pretresena zapisala, da so jo obvestila vodstva »pretresla do dna moje duše, saj se sprašujem, ali res odločevalci ne poznajo našega dela in poslanstva? Ali se v tem trenutku samo sprenevedajo in vnašajo nemir med nas? Orkester je del zgodovine našega naroda. Ne smemo dovoliti, da bomo to kulturno in glasbeno dediščino prepustili razpadu in pozabi. To smo mi vsi,« je jasno zapisala Babnikova.