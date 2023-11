Urbanija na čelo Planet TV?

Uroš Urbanija, nekdanji direktor urada za komuniciranje Janševe vlade in nekdanji razrešeni direktor TV Slovenija, naj bi se zavihtel na čelo Planet TV. »Govoric ne komentiram,« je dejal za Delo.si. Več podrobnosti naj bi bilo znanih konec meseca, a dozdajšnji odgovorni urednik Mirko Mayer se je že poslovil od ekipe.

Na RTVS so ga razrešili

Spomnimo, svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je avgusta podal soglasje upravi RTVS k razrešitvi Uroša Urbanije z mesta v. d. direktorja Televizije Slovenije (TVS). Predsednik uprave RTVS Zvezdan Martić je odločitev za razrešitev Urbanije pojasnil z navedbo, da je po pregledu stanja izdanih pooblastil ugotovil hujšo kršitev. Nekdanji v. d. generalnega direktorja RTVS Andrej Grah Whatmough je namreč Urbaniji dal pooblastilo za podpisovanje finančnih dokumentov v višini 25.000 evrov in ga pooblastil za nadaljnji prenos pooblastil, a le do višine 5000 evrov. Urbanija pa je to pooblastilo prenesel na dolgoletno pomočnico direktorja TVS za finance, a brez omejitev.

Omenjena povrhu vsega v tistem trenutku na RTVS ni bila zaposlena, ampak je z njo sodelovala na podlagi podjemne pogodbe, medtem ko bi Urbanija pooblastilo lahko prenesel le na zaposlene delavce do druge stopnje vodenja. Urbanija na omenjeni seji ni dobil možnosti zagovora, saj je predsednik sveta RTVS Goran Forbici pojasnil, da svet daje le soglasje k razrešitvi.