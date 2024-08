Violeta Tomić odpotovala v državo, ki jo Slovencem odsvetujejo za potovanje (FOTO)

Nekdanja poslanka Levice in vodja stranke Nič od tega Violeta Tomić je konec julija odpotovala v Venezuelo, kjer so potekale predsedniške volitve. Sama je bila ena od tisočih opazovalcev volitev z vsega sveta.

Po koncu volitev je službeno potovanje do pred dveh dni združila s popotovanjem po tej južnoameriški državi, za katero slovensko zunanje ministrstvo pravi, da zaradi varnostnih razlogov - naraščajočih nemirov in nasilnega dogajanja v številnih mestih - odsvetujejo vsa potovanja v državo.

Nekaj več kot štirinajst dni je Violeta Tomić na svojem facebooku kanalu objavljala zapise in fotoutrinke iz Venezuele, ki jo je povsem očarala. Občutek varnosti pa ji je verjetno dal tudi nekdanji veleposlanik Venezuele v Sloveniji Wilmer Armando Depablos, ki je Tomićevo in njeno prijateljico kandidatko Levice Valentino Škafar tudi gostil.

»Po uradnem delu (predsedniških volitev v Venezueli) sva se z Valentino v lastni režiji podali na potovanje po državi in seveda izbirava najlepše dele, predvsem čudovite plaže, saj je poletje in res nima smisla, da se potikava po mestih in iščeva, kje so morebitni protestniki,« je zapisala Tomićeva.

Zdi se, da jo je poleg vse gostoljubnosti in manga, ki ga je mogoče pobirati kar s tal, najbolj navdušil naravni park Los Roques. »Brez sape in brez besed sem nad to lepoto. Tu ni čudnega vremena, ni črt na nebu, samo oblaki. Ti ni GSO, Monsanta, brezdomcev in zadrogiranih, tu je Venezuela«.

Tomićeva je poleg fotografij rajskih plaž in mestnega vrveža, v vpogled ponudila tudi sebe v kopalkah in vsem dala vedeti, da v Venezueli uživa, kot se le da.

Prizna, da cene niso nizke in da zapravi ali podari kar nekaj denarja. »V zameno za posteljo v njihovem skromnem domu jim napolnimo tank bencina, jih povabimo na kosilo (10 dolarjev po osebi je večini nedostopno) ali jim napolnimo hladilnik. Tako ohranimo njihovo in svoje dostojanstvo. «

Pravi, da so trgovine dobro založene in bo po 24. oktobru, ko bo postala polnopravna članica BRIKSa še bolj, ko bo konec posledic sankcij, saj bodo v državo pripeljali znanje in tehnologijo, ki jih tej državi primanjkuje.

Kot zanimivost je zapisala, kakšne so cene iz trgovine. »Videli boste, kako draga so tukaj jabolka, kivi in slive, mango in njihovo sadje pa je poceni. Obratno sorazmerno z našimi trgovinami, kjer za eksotično sadje plačujemo veliko, jabolka nam ležijo po tleh, tukaj pa na tleh leži mango, ki ga navdušeno pobiram.«

Jabolka so po pet dolarjev na kilogram, kivi in ringlo po osem dolarjev, medtem ko je mango 1,5 dolarja na kilogram.

Ob zaključku svojega potovanja je Tomićeva še zapisala, da so jo mnogi v Venezueli spraševali, ali naj grejo delat v Evropo. »Odsvetovala sem jim. Tudi tu se ne cedita med in mleko, le da raje govorimo o tujih težavah, kot o svojih in slikamo lažno podobo sveta, ki se potem hitro tragično razblini na kakšnem potopljenem čolnu sredi oceana. Pametna politika bi morala vsakemu omogočiti, da ostane, živi in proizvaja doma,« je zaključila.