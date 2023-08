Vid Valič v novem ŠOKkastu: Hčerkica mu je spremenila pogled na svet (VIDEO)

Vid Valič je tokratni gost ŠOKkasta. Komedija je del njegovega življenja in nastopanje mu je bilo položeno v zibko. Smisel za humor in dobra volja sta bila v njegovi družini vedno prisotna, sam pa je ta čut razvil do te meje, da od tega lahko živi. S svojo novo predstavo Strast, dojenček in rompompom že osvaja slovenske odre, tematika pa je primerno njegovemu novemu obdobju v življenju, saj je v lanskem letu postal očka.

S partnerko imata podoben smisel za humor

Hčerkica mu je spremenila pogled na svet, v studio pa je prinesel fotografijo ultrazvoka in razkril, da se mu je življenje spremenilo že z novico o nosečnosti in prav hčerkica ga je nazadnje nasmejala iz srca. Po obdobju nespečnosti se življenje počasi spet postavlja v normalne tire in s partnerko si sedaj večkrat vzameta čas zase.

Njegova želja ni več napolniti velikih dvoran, saj je imel to priložnost že nekajkrat, s tem so se njegove prioritete spremenile. »Meni je sveti gral, da bom pri 70 dal ven predstavo, pa bom lahko še zmeraj naredil 50–100 ponovitev,« nam je razkril. Čeprav se s komedijo ukvarja že vrsto let pa nikoli nima občutka, da mora biti zabaven, takšen je že po naravi in v družbi pravih prijateljev in njegove drage je vedno dosti smeha, saj imajo podoben smisel za humor.

O delu z bratom Domnom in skupnih projektih

Ko sta z bratom Domnom Valičem sodelovala pri ustvarjanju serije Vse punce mojega brata sta si izpolnila dolgoletno željo. »Res sva si želela tega, ko sva gledala Friendse, pa Seinfelda, pa Willa Smitha in Princa z Bel-Aira in zdaj, ko nama je uspelo, je tako, pomirjena sva,« nam je povedal z zadovoljstvom. Vsekakor pa se ne bi branil še kakšnega skupnega projekta, saj se z bratom res dobro ujameta tudi na profesionalnem področju.

Spregovoril je tudi o novi življenjski vlogi. FOTO: Marko Feist

Pritrdil nam je, da se želi s svojo drago tudi poročiti, na kašen način pa bosta obeležila ta romantični dan, pa bo najverjetneje ostalo skrito pred očmi javnosti. »To so moje osebne stvari in mislim, da jih ne bom delil.« Spregovoril je tudi o tem, v kakšen svet pošilja svojo hči in kakšne želje ima za njeno prihodnost.

