ŠOKkast z Ivjano Banić: Za vrnitev domov ne ve nihče (VIDEO)

Ivjana Banić je vedno iskriva sogovornica, brez dlake na jeziku in s polno malho popotniških zgodb. Po navadi je od Slovenije oddaljena na stotine kilometrov, tokrat pa smo imeli z njo priložnost poklepetati v živo. Ujeli smo jo med Dunajem in Dalmacijo, vendar vse kaže, da se bo po sedmih letih za vsaj nekaj časa ustalila v Sloveniji.

S seboj tokrat ni prinesla treh predmetov, ampak zgolj enega. Selitve in potovanja so jo naučili, da se na fizične predmete ne naveže preveč, po pravici pa nam pove, da ob seljenju mnogokrat pozabi, kje ima kakšne. »Jaz vedno pravim, če sem tam več kot enkrat dobila menstruacijo, pomeni, da tam živim. Če sem več kot enkrat morala prati perilo tam, pomeni, da tam živim.« Najdlje je z družino živela na Havajih, leto in pol, njihove destinacije pa so res videti kot z reklamnega letaka. Poleg Havajev so raziskali Karibsko otočje, Mehiko, Francosko Polinezijo in številne skrite kotičke.

Prijatelji in družina ji ogromno pomenijo

»Ko si daleč, daleč, je stik z domačimi ljudmi zelo pomemben, ker si lahko na najlepšem prostoru na svetu, pa se lahko počutiš zelo osamljenega,« pove s težkim srcem in razloži, da življenje v tujini niso samo čudovite fotografije in uživanje na plaži. »Zamujaš vse poroke, zamujaš rojstne dneve, težke trenutke svojih prijateljev, ko jim umirajo starši, imajo težke porode, in se res počutiš tako, kot da nisi tam za človeka,« doda.

Zadnja leta je prava svetovna popotnica. FOTO: Marko Feist

Vedno ko se vrnejo v Slovenijo, pa tega nekaj dni nikomur ne povedo, saj potrebujejo nekaj časa, da zadihajo. »Ko si toliko časa v tujini, pozabiš, kje imaš kaj spravljeno doma. Nato sledi trgovina, da nakupimo hrano.« Šele nato pride čas za druženje in vse preostalo. Več kot deset let je delala na komercialnem radiu in seveda nas je zanimalo, kakšni so spomini na to obdobje. »Osemdeset odstotkov časa fenomenalno, dvajset odstotkov časa hudičevo težko, žalostno, groza. Odgovoren si, govoriš tristo, štiristo tisoč poslušalcem, kar vsakemu si na 'izvolite' za komentarje, kritike,« se spominja. Tudi na potovanjih se je preizkusila kot radijka, in sicer je na Havajih delala na lokalnem radiu.

Pravi, da je težko delati v tujem jeziku, saj ima vsak tujec naglas. Na koncu nam je iskreno priznala, da se na radio ne namerava vrniti, saj ima občutek, da je vse že povedala. »Pogrešam radio, bil je moja ljubezen na prvo črko,« je še povedala. Vse to in še več si lahko ogledate v novem ŠOKkastu, ki ga najdete na www.slovenskenovice.si.