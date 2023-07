Darja Gajšek eksluzivno o ukinitvi oddaje: Bila sem šokirana in razočarana (VIDEO)

»Luštno bo,« je njeno zdaj že zimzeleno vabilo Darje Gajšek gledalkam in gledalcem, ki pa ga letošnje poletje niso slišali na nacionalni televiziji. Poletni pozdrav so brez pojasnila ukinili in o tem je bila na zelo klavrn način obveščena tudi Gajškova. Sama ne pozna razloga in ne razume odločitve: »Bila sem šokirana in razočarana.« Kljub solidni gledanosti in sprejemljivim finančnim vložkom so se odločili, da ukinejo oddajo, ki se posveča predvsem narodno zabavni glasbi in slovenski glasbeni zapuščini, ki je po besedah Gajškove izjemno bogata.

Na poročni dan do dežurnega zdravnika

Svoje ljubezni do družine ne skriva in prav mož Alen Janković in njuna mala Ema ji pomenita vse na svetu. Spomnimo se posnetka z njene romantične poroke, ki je zaokrožil po spletu in takrat ji je njen Alen pripravil čudovito presenečenje, ki ga ni pričakovala. Sicer je bil poročni dan vse prej kot miren in samo romantičen. Dopoldan je Darja že z narejeno poročno pričesko do dežurnega zdravnika peljala hčerko Emo, ki je dobila visoko vročino. Vseeno ji je uspelo vse izpeljati in poročni dan se je naposled le odvil po načrtu. Po večerji ji je ženin pripravil presenečanje, ki ga ni pričakovala. Zavezal ji je oči in ji nataknil slušalke, počakati je morala v drugem prostoru.

Nato ji je je pred razkritjem zašepetal: »Ne vem, če te bom ljubil do konca svojega življenja, ampak vem, da te bom ljubil do konca svojega življenja,« takrat, prizna Darja, se ji je podrl svet, saj je njen dragi ravno nekaj dni pred poroko prejel zdravstvene izvide, ki niso obetale najboljših rezultatov. Ko je snela prevezo je zagledala legendarne Nove fosile in vsa čustva tistega dne so ji dobesedno spodrezala tla pod nogami. Prav legendarno hrvaško skupino si je želela na svoji poroki že odkar je sanjala o tem čarobnem dnevu in še preden je sploh spoznala ženina.

Spregovorila je tudi o ljubezni do slovenske glasbe, življenju pod žarometi in načrtih za prihodnost. S seboj je prinesla tri zanimive predmete, ki ji pomenijo zelo veliko.

