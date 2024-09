Veselje pri Sandri Auer, rodila je! Porod ni bil preprost: Skozi sva dala štiri izmene zaposlenih

Sandra Auer je sporočila lepo novico. S partnerjem Rokom sta se razveselila rojstva otroka. To sicer ni njun prvi otrok. Leta 2012 sta dobila hčerko Arabelo, tri leta kasneje pa je prišel še sin Aljoša. Ponosna mamica je na Facebooku razkrila, da porod ni bil preprost in da je zdaj dobila to, kar si je vedno želela - da ima tri otroke.

»Še vedno nekoliko utrujena od poroda, ampak neizmerno hvaležna. Najprej seveda, da sva oba zdrava in predvsem za res fenomenalen kolektiv v UKC Maribor, za vse, ki so pomagali pri porodu. V porodni sobi sva z Rokom bila več kot 24 ur, sam porod ni bil lahek, ti ga pa vsekakor olajšajo ljudje z dušo in srcem, s prijaznostjo in vzpodbudnimi besedami. Skozi sva dala 4 izmene zaposlenih in prav vsak je pustil pečat, od vseh babic, doktorjev, pediatrov in na koncu še kolektiv sester, ko sem bila že v sobi za okrevanje,« je zapisala Sandra.

Babica naredila dober vtis

Vsem se je zahvalila, še posebej babici Nives Žugman, ki je nanjo naredila odličen vtis: »Nimam besed, kako zelo topla in prijazna je bila, kako je bilo vse lažje zaradi nje. Nikoli pozabljena.« Zahvalila se je tudi vsem za lepe čestitke, telegrame in srčne želje. Na koncu svojega zapisa je še dodala, da so zdaj, ko jih je pet, popolni.

Na eni od slik, ki jih je objavila, je tudi Stojan Auer. Stojan je njen oče.

Družini ob tem lepem dogodku čestitamo tudi mi!