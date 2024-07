Sandra Auer sporočila čudovito novico

Nekdanja udeleženka šova Big Brother slavnih in hči Stojana Auerja Sandra Auer je na družbenih omrežjih naznanila veselo novico, da se bo njihova družina povečala.

Ob sončnem zahodu so skupaj z možem Rokom in starejšima otrokoma posneli video in fotografijo, kjer se lepo vidi zaobljeni trebušček. Ob tem je Sandra zapisala: »Še malo.«

Sandra in Rok sta se rojstva hčere Arabele razveselila leta 2012, tri leta kasneje pa se je družini pridružil še sin Aljoša.

Pod objavo so se že zvrstile številne čestitke, lepim željam pa se pridružuje tudi naše uredništvo.