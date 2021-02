Varga priljubljenejši od Cavazze

Cavazza je lani navduševal kot Taras Birsa. FOTO: JURE ERŽEN

Priljubljeni igralecv najnovejši kriminalni nadaljevanki Primeri inšpektorja Vrenka, ki jo predvajajo na nacionalki, upodablja kriminalističnega inšpektorja Martina Vrenka. Šestdelna serija o zločinih s štajerskim pridihom nadaljuje uspešno zgodbo domačih kriminalk, ki jo je pri nas lani med zvezde izstrelil, ki je upodobil višjega inšpektorja Tara Birso v kriminalistični seriji Jezero, posneti po knjigi. Čeprav sta zgodbi različni, lahko povlečemo nekaj vzporednic, vsekakor pa sta bili obe odlično sprejeti pri gledalcih. A kljub temu statistika dokazuje, da so Vrenkovi primeri na male zaslone prikovali precej več ljubiteljev odlične kriminalke kot Tarasovo raziskovanje zločina. »Jezero je imelo v povprečju odlično gledanost, vse kaže, da bo imela nadaljevanka Primeri inšpektorja Vrenka po šestih delih primerljivo odlično gledanost kot Jezero, mogoče tudi za nekaj deset tisoč gledalcev boljšo,« pravijo na RTV Slovenija. Predzadnji del nadaljevanke Primeri inšpektorja Vrenka bo predvajan v nedeljo, 14. februarja, ob 20. uri, predvidoma pa bo Uredništvo igranih oddaj RTV Slovenija maja začelo snemati nadaljevanje Jezera. Trenutno načrtujejo šest delov, ki bodo dolgi okoli 50 minut. Vseh šest bo posnetih po knjižnem nadaljevanju Jezera, in sicer po knjigah Leninov park in Dolina rož.