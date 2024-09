Vam je znana odvetnica Irene Tihec? Nekoč je bila prva dama policije

V teh dneh pozornost slovenske javnosti priteguje sojenje Ireni Tihec, ki ji sodijo za uboj moža Aleša Tihca. Tragedija se je zgodila pred dvema letoma, ko naj bi Irena pograbila nož in ga zarila v prsni koš svojega takratnega moža. Če bo spoznana za krivo, ki grozi do 15 let zaporne kazni.

Vesna Györkös Žnidar, nekdanja notranja ministrica, je danes odvetnica - med drugim tudi Irene Tihec (v ozadju), obtožene uboja svojega moža Aleša. FOTO: Tomica Šuljić

Tihčeva s pomočjo odvetnice skuša dokazati, da je šlo za silobran. A tako kot sama zgodba je pozornost nekaterih pritegnila tudi njena odvetnica Vesna Györkös Žnidar. Gre za nekdanjo notranjo ministrico, ki se je že pred leti umaknila iz sveta politike in se posvetila odvetništvu.

Györkös Žnidar je že v času, ko je bila politično aktivna, pritegovala pozornost s svojo atraktivno podobo in tako ostaja tudi danes. Ko je bilo včeraj mogoče videti na sodišču, je odvetnica še vedno zaprisežena živo rdeči šminki in svetli barvi las.

Vesna Györkös Žnidar pravi, da je šlo za silobran, ne pa za uboj, kot očitajo njeni klientki. FOTO: Tomica Šuljić

Vesna Gyorkos Žnidar, nekdanja ministrica za notranje zadeve republike Slovenije septembra 2018. FOTO: Uroš Hočevar Hočevar Uroš

