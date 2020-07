V Bobovnikov avto trčil znani Slovenec

Skladatelj Mojmir Sepe 8. julija v Ljubljani na koncertu ob njegovi 90. letnici. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Sinoči so na TV Slovenija pripravili pogovor z glasbenim velikanom, ki je dopolnil 90 let. Pogovor, ki ga je na domu očeta slovenske popevke in šansona vodila, je bil po mnenju mnogih izjemen. Sepe je ob zaključku dejal, da do zadnjega ni vedel, ali naj povabilo na pogovor sprejme ali ne, pa je na koncu prevladala misel, da si je bolje vendarle s čim popestriti dan v obdobju, ko je dan enak dnevu.Pogovor je spremljal tudi upokojeni voditelj TV Slovenija, ki se je ob tem spomnil na prijetna srečanja z maestrom. »Premalo je bilo najinih, brez izjeme prijetnih srečanj. Tudi predzadnje, ko mu je bil na parkirišču ravno moj avtomobil najbolj napoti, pa ga je malce preoblikoval (haha). Drži se, Mojzes, in hvala ti za vso tvojo muziko,« je zapisal Bobovnik na twitterju.Sepe živi sam, čeprav ima še potomca, vnuka. Soproga, ki je bila ena največjih dam zlatega obdobja slovenske popevke, je umrla leta 2006 po hudi bolezni. Novo bolečo izgubo je Sepe doživel leta 2019, ko je v 62. letu starosti umrla njuna hčerka, ena prvih slovenskih režiserk in scenaristka. »Težko je, ko ostaneš popolnoma sam,« je Žarnovi v pogovoru zaupal Sepe.