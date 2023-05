Usul se je plaz kritik nad odločitvijo slovenske žirije: poglejte, kaj je mnoge zmotilo

Pisali smo, da je slovenska žirija glasovala precej drugače od naših gledalcev. Medtem ko so slovenski gledalci namenili kar 12 točk Hrvaški, pa naši sosednji državi žirija ni namenila niti ene točke, kar pa je nekatere razočaralo.

Petčlanska slovenska žirija, ki so jo sestavljali Jernej Sobočan, Hugo Smeh, Ditka, Matjaž Vlašič in Lara Baruca je podelila eno točko Švici, dve točki Španiji, tri točke Avstriji, štiri točke Avstraliji, pet točk Belgiji, šest Češki, sedem točk Švedski, osem točk Litvi, deset točk Estoniji, dvanajst točk pa Italiji.

Na točkovanja žirije so se odzivali gledalci iz Slovenije pa tudi iz Hrvaške. »Slovenskemu občinstvu na dopustu brezplačno pivo po vsej Hrvaški, člani žirije pa naj gredo v Trst na počitnice,« je zapisal hrvaški gledalec.

Slovenci pa: »Slovenska žirija ni dala Hrvaški in Finski nič točk, gledalci pa 12 in 10. Klasika.«; »Naša žirija ni prepoznala niti G od genija Let 3, kaj šele, da bi jim v evrovizijski maniri kakšno točko dala že samo zato, ker smo sosedje. Italijanom se je hotela prilizovati«; »No, to ni moja žirija, ŠČ«, »Bravo strokovna žirija! Drugo leto lahko pozabimo na drobtine iz Hrvaške in 12 pik iz Srbije!«; »Če ste do zdaj mislili, da Ivanova okupacija RTV-ja ni resen problem: RTV žirija ni dala Hrvatom in Srbom niti ene same točke.«