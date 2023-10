Urška Klakočar Zupančič končno potrdila, da je res, kar se govori o njej

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je potrdila, da se ločuje. Že ko se je odločila za vstop v politiko, se je o njenem zasebnem življenju in odnosu z očetom njenih otrok govorilo in pisalo na dolgo in široko, a Klakočar Zupančičeva o tem ni želela govoriti. Vse do zdaj, ko je za revijo Lady potrdila, da je z možem v ločitvenem postopku, ki bo verjetno končan letos.

Povedala je, da že dolgo ne živita pod isto streho in da se je odselil iz skupnega doma, še preden se je odločila, da bo vstopila v politiko.

Klakočar Zupančičeva je povedala, da je bilo med njima nekaj časa napeto, a da jima je uspelo zgladiti odnose. Pravi, da sta vsak malo popustila in da zdaj lahko trdi, da imata prijateljski odnos, otroka pa zaradi razhoda nista preveč trpela. Razkrila je še, da živijo blizu in se lahko vidijo kadar koli.