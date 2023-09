Urška Klakočar Zupančič se ni mogla zadržati: takole ga je objela (FOTO)

V nedeljo je v starem mestnem jedru Tržiča potekala tradicionalna Šuštarska nedelja, ki je v osnovi praznik čevljarjev, a so se na stojnici predstavili tudi drugi ponudniki. Obiskovalce sta nagovorila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Klakočar Zupančičeva je po obisku Tržiča na facebooku objavila nekaj fotografij z dogodka, na katerem se je imela, kot kaže, nadvse prijetno – tudi po zaslugi dveh policijskih konj, ob katerih je šefinja DZ in ljubiteljica živali mirno stala in ju tudi 'pocrkljala'.

Izkoristila je priložnost, da bi bila v neposredni bližini živali. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Svoje pozornosti pa ni namenila le živalim, temveč je z naslednjimi besedami nagovorila tudi udeležence tradicionalnega sejma: »Spoštovati in negovati moramo tako tradicijo obrti, ki so preživele različne politične sisteme, kraljevine, federacije, totalitarizme, kar govori o resnični moči obrti, tudi kmečke, in se naslanja na delavnega človeka. Današnja pestra ponudba ponuja obilo izjemnih kmečkih in obrtniških izdelkov, ki se lahko s ponosom predstavijo tudi v tujini. Vsem skupaj čestitam za dogodek in se vam iskreno zahvaljujem za povabilo. Naj bo pridnost in delavnost tudi vedno ustrezno nagrajena!« je zaključila.

