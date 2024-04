Umrl je legendarni voditelj TV Dnevnika

V 88. letu starosti je umrl dolgoletni voditelj Dnevnika na Televiziji Slovenija (TVS) Janez Čuček. Na voditeljskem stolu je bil od leta 1978 do leta 1998. Kot je poročala TVS, bo v spominu ostal po legendarnih besedah "Ostanite še naprej z nami", s katerimi je običajno sklenil TV Dnevnik.

"Delal sem resnično iz čistega užitka in ni bilo malo dni, ko sem si rekel, da bi to počel tudi brez plačila, tako lepo je bilo," je dejal za MMC Radiotelevizije Slovenija ob 50. obletnici TV Dnevnika aprila 2018. Kot je poudaril, je bil predvsem novinar. "Urednik zunanjepolitičnega uredništva ali voditelj TV-Dnevnika sem bil samo za zraven," je opomnil.

Že v času študija je začel delati pri časopisu Dnevnik. Po 20 letih pisanja za časopis je prišel v zunanjepolitično redakcijo TVS. Uveljavil se je ne le kot voditelj in urednik TV Dnevnika, ampak tudi kot novinar, komentator, urednik zunanjepolitičnega uredništva in urednik centralne redakcije, navaja Slovenska biografija.

Vsebinsko se je osredotočal predvsem na gibanje neuvrščenih, zlasti afriške države. Imel je številne intervjuje s tujimi državniki. Poročal je z mednarodnih konferenc in srečanj ter s sedeža Združenih narodov v New Yorku. Za TVS oz. njeno predhodnico TV Ljubljana je posnel več dokumentarnih oddaj o Severni Koreji, Indiji, Nikaragvi, Kanadi, Mozambiku, Poljski, Finski, Madžarski, Namibiji, Južni Afriki, Gani, Angoli, Zimbabveju, Kubi, Albaniji, Singapurju, Izraelu in Cipru. V času osamosvojitvene vojne je poročal za ameriško televizijsko postajo CNN. Upokojil se je leta 1998.

Rodil se je 28. januarja 1937 v Celju, kjer je preživel zgodnje otroštvo. Družino so leta 1941 izgnali v Srbijo, vojna leta so preživeli v Beogradu, nato so se leta 1946 preselili v Novi Sad, od leta 1949 pa so živeli v Medvodah. Čuček je od leta 1984 živel v Ljubljani.

V začetku 60. let je končal prvo stopnjo na Visoki šoli za politične vede v Ljubljani. Kot štipendist novinarske organizacije Thompson Foundation je leta 1976 opravil trimesečni novinarski seminar v Cardiffu v Veliki Britaniji. Leta 1984 pa je kot štipendist ameriške vlade uspešno končal semester na univerzi Syracuse v ZDA.