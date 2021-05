Uf, Gregorja in kandidatko iz šova ujeli skupaj (FOTO)

FOTO: Instagram

V šovu Sanji moški se vse bolj krešejo iskrice. Dekleta so morala v zadnji oddaji opraviti tekaški izziv, da bi osvojila dobesedno vroč zmenek z. Do njega je prva priteklain takoj sta se odpeljala na razvajanje – že drugič v šovu. Nato sta v vroči kopeli nazdravila s penečim vinom in uživala v jagodah ter razgledu na prelepo Logarsko dolino. Dekle je zaslužilo vrtnico, a sanjski moški je ob tem dodal, da mogoče nista najbolj napredovala.Kakor koli, pozorno oko naše bralke ju je opazilo skupaj na instagramu, kjer sta se v družbi predajala športu na slovenski obali. Pred dnevi je v medijih na dan prišla novica, da je certificirana prehranska svetovalka in osebna trenerkav svojo kolekcijo športnih oblačil pritegnila tudi sanjskega moškega in čedno tekmovalko.Ali pa se kaj plete med njima. Nikoli se ne ve ...