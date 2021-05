V kokošnjaku podla igra: razkrila je starost druge tekmovalke

Večerja, kjer je Carmen rekla Gregorju, da je pol deklet v šovu s skritim namenom. FOTO: Pop TV, posnetek zaslona

Kandidatke sanjskega moškega so uživale v idili Logarske doline,še najbolj, saj je skočila v vročo kopel zNa skupni večerji pa so dekleta kar malo šokirala Gregorja.je dejala, da jih je polovica prišla v šov s točno določenim namenom – zaradi svoje promocije.pa je udarila s polno silo in izdala starost tekmovalke. Povedala je, da jestara 18 let.Dekleta so ji na večerji rekla, da je to podla igra in da je izdala tisto, česar ne bi smela. Mary se je izgovorila, češ da tega ni vedela. Carmen je zanjo rekla, da je dobra igralka in da bo po koncu šova dobila kakšno vlogo.Kandidatkanamreč skriva pravo starost pred Gregorjem.