Trenirali tam, kjer ni še nihče

Fantje so se pred tekmo z Gibraltarjem, ki so jo dobili s 6:0, sprostili na poseben način. FOTOGRAFIJI: JAKA IVANČIČ

Med hrastovimi sodi je zrasla trava, postavljeni so bili goli in igrišče.

Slovenska nogometna reprezentanca, s selektorjem in predsednikom NZS na čelu, je v sklopu priprav na tekmo z Gibraltarjem obiskala Vinakoper in njegovo novoodprto restavracijo Kogo. Pričakalo jih je veliko presenečenje – vinska klet Vinakoper se je samo zanje tisto popoldne spremenila v pravo nogometno igrišče. Med hrastovimi sodi je zrasla trava, postavljeni so bili goli in igrišče, ki je imelo reprezentativnih 10 x 10 metrov, reprezentante je sprejelo na – recimo temu precej nenavaden trening.»V Vinakoper smo ponosni sponzor NZS. Vinogradništvo in šport prežemajo mnoge skupne vrednote in karakteristike. Trdo delo, vztrajnost, preciznost, srčnost, poseganje prek meja pa tudi uživanje, zabava, družabnost. Našim reprezentantom smo želeli ta naš odnos pokazati na res drugačen način. Nogomet in vino smo združili v samem srcu dogajanja – vinski kleti. Verjamem, da lahko tudi zatrdim, da smo s tem postali prva vinska klet na svetu, ki je gostila nogometno tekmo. Ali trening,« je dejal direktor VinakoperReprezentanti so bili nad vzdušjem, ki so jim ga pričarali, navdušeni, in so izziv igranja takoj sprejeli. Spopadli so se v streljanju na gol, zaposlene pa navduševali z virtuoznimi podajanji ter drugimi nogometnimi spretnostmi. Rdečih in rumenih kartonov niso podeljevali, reprezentante so čakali po zmagi nad Gibraltarjem. »Naši kartoni zmagovitega refoška in malvazije, seveda,« je v smehu obljubil direktor. Glavni namen srečanja je bil obisk restavracije Kogo, ki je nedavno odprla svoja vrata. Kot nova glavna atrakcija gostinske ponudbe Kopra tudi reprezentantov ni razočarala. Prevzela sta jih ambient in gastronomska ponudba z vrhunskimi vini.