Tragično slovo znanih Slovencev: prezgodaj so nas zapustili

Tudi letos se je poslovilo veliko znanih imen, ki se bodo za vedno zapisala v srca Slovencev. Od televizijskega voditelja in komika Saša Hribarja do legendarnega projektanta planiške letalnice Janeza Goriška.

Močno je v zadnjem letu odmevala zgodnja smrt slavnega radijskega voditelja in satirika Saša Hribarja. Karierni vzpon se je zanj začel na sredini osemdesetih let, ko je v nočnem programu Radia Slovenija začel oponašati izmišljenega sogovornika bioenergetika, prvo oddajo legendarnega Radia Ga Ga pa je posnel leta 1990. Poleg tega je vodil več komičnih oddaj na TV Slovenija, za svoje delo pa poleg priljubljenosti med poslušalci in sodelavci prejel številne nagrade, leta 2006 tudi Ježkovo.

Na isti dan kot Hribar je za vedno odšel še en znani Slovenec. Kot je navedla radijska voditeljica Saša Pivk Avsec, je umrl glasbenik Igor Soklič. Bil je član ansambla Zarja.

»Danes sta odšla dva, ki se ju bom vedno rada spominjala. Igor Soklič, kitarist v ansamblu Zarja, z nalezljivim nasmehom in Sašo Hribar, s katerim sem bila skupaj z Jankom Ropretom leta 1996 nominirana za radijskega Viktorja popularnosti. Življenje je tako nepredvidljivo. Vsem domačim izrekam iskreno sožalje.«

V začetku septembra je slovensko javnost presenetila vest o nenadni smrti enega najbolj znanih vremenarjev pri nas. Za vedno je oči zaprl Robi Erjavec (52), ki smo ga dolga leta lahko gledali v programu komercialne televizije, njegov glas poslušali na radijskih postajah, njegove avtorske tekste pa prebirali na lokalnem portalu, ki ga je tudi urednikoval.

Letos je umrl tudi Janez Gorišek, eden izmed dveh »bratov Gorišek«, po katerih nosi ime planiška letalnica, ki sta jo brata konstruirala. Zasnovala sta tudi olimpijski skakalni center za olimpijske igre v Sarajevu, skakalec pa je bil tudi Gorišek sam – dvakrat je celo zmagal na svetovnem študentskem prvenstvu v smučarskih skokih. Leta 2016 je prejel srebrni red za zasluge Republike Slovenije.

Mnogo prezgodaj, v komaj 54. letu se je poslovila slovenska pevka Damijana Godnič. Vest o njeni smrti je preko družbenih omrežij sporočila njena sestra Martina, ki je zapisala: »Damijana je v ponedeljek odšla med zvezde.«

Zaradi zastoja srca je sredi decembra umrla naša resničnostna zvezdnica Esmeralda Rupnik. Stara je bila 60 let. Zaradi bolečin v prsnem košu so jo v začetku decembra prepeljali v bolnišnico in ji po besedah bližnjih namestili žilno opornico. Izvide je tudi sama objavila na facebooku, iz njih je razvidno, da so jo v bolnišnico sprejeli zaradi ishemične bolezni srca. Žal njeno srce ni zdržalo. Esmeraldo je Slovenija spoznala leta 2011, ko je sodelovala v šovu Ljubezen na seniku.

Konec leta pa je v 71. letu umrl gledališki in filmski igralec Miloš Battelino. Član ansambla Drame SNG Maribor je bil od leta 1996 do upokojitve. Bil je dobitnik številnih nagrad, nastopil je tudi v filmih Splav meduze, Razseljena oseba, Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica, Trije prispevki k slovenski blaznosti, Do konca in naprej, Triangel, Carmen, Petelinji zajtrk.