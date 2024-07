Slovenski rokometaši izgubili proti Špancem

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na tekmi uvodnega kroga na poletnih olimpijskih iger v Parizu izgubila proti Španiji z 22:25 (11:8).

V slovenski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Dean Bombač s petimi goli. Tilen Kodrin je prispeval štiri, Kristjan Horžen pa tri zadetke.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana se bodo v ponedeljek pomerili s Hrvaško, sosedski obračun se bo pričel ob 11. uri. V nadaljevanju skupinskega dela jih nato vsak drugi dan čakajo še Švedi, Japonci in Nemci.

Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine A se bodo nato preselile v Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 7. in 11. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. V njej so Francija, Danska, Norveška, Madžarska, Egipt in Argentina.