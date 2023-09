Nenadna smrt Robija Erjavca (52): Dragi Robi, pustil si nas v šoku in brez besed

V nedeljo je slovensko javnost presenetila vest, o nenadni smrti enega najbolj znanih vremenarjev pri nas. Za vedno je oči zaprl Robi Erjavec (52), ki smo ga dolga leta lahko gledali v programu komercialne televizije, njegov glas poslušali na nekaterih radijskih postajah, njegove avtorske tekste pa prebirali na lokalnem portalu, katerega je tudi urednikoval.

Nedelja je bila še toliko bolj žalostna, saj smo v petek mediji poročali, da se je poslovil Sašo Hribar, znan po svojem neizmernem humorju.

Od Erjavca so se prek družabnih omrežij poslovili mnogi.

»Naš večni šaljivec in dobrovoljček. Koliko smeha, koliko energije ... Vedno pripravljen pomagat ... Dragi Robi, pustil si nas v šoku in brez besed. Tvoj gromki glas bo za vedno odmeval v maski, desku in po hodnikih ... Hvala ti za vse srce zlato. Najrajši te mam. Poljub za mavrico. Tvoja Janis,« je zapisal radijka in napovedovalka vremena Jana Morelj.

»Ko v nedeljo udari še ena žalostna novica, še eno slovo krasnega človeka. Še eno zaustavljeno srce. Robi, spodaj si jih opazoval, oblake, napovedoval kaplje, snežinke in sončne žarke, zdaj si med njimi ... Tako si predstavljam in tako upam, da se zdi nepravičnost življenja manjša,« se je poslovila nekdanja poptevejevka Tamara Vonta.

»Zbogom še ti, prijatelj moj ... Pogrešal te bom. Vem, videl te bom, ko bo jasno nebo,« je pokojnemu namenil besede voditelj novinar Pop TV Jani Muhič.

»Življenje je nepredvidljivo, zato moramo ceniti vsak trenutek, ki ga imamo. Odšel je še en radijski in televizijski ustvarjalec Robert Erjavec, eden najbolj prepoznavnih obrazov Pop TV. Iskreno sožalje družini in sodelavcem,« je ob novici zapisal predsednik vlade Robert Golob.

Ob smrti se je oglasil tudi prvak opozicijske SDS Janez Janša: »Iskreno sožalje družini in sodelavcem.«

Oglasil se je tudi evropski poslanec Milan Brglez: »Tudi najslabše vreme je znal napovedati prijetno, z nasmehom. Pogrešali ga bomo. Naj počiva v miru.«

»Robi Erjavec, človek z velikim srcem. Njegovo pero je bilo velikokrat kritično, vendar pravično. Eden redkih novinarjev, če ne celo edini, ki si je resnično brez strahu in dlake na jeziku med drugim upal pisati tudi o pereči romski problematiki. Včasih mi je z jezo dejal, kako ga tudi na uredništvu v Ljubljani glede tega ne razumejo in gledajo na Dolenjce kot nestrpneže.

Robi, mnogo prezgodaj je utihnil tvoj žametni glas in prenehalo pisati tvoje pero. Počivaj v miru.« se mu je poklonil Silvo Mesojedec, znan tudi iz lokalne novomeške politike.

Voditelj poročil na komercialni televiziji Gregor Trebušak se spominja: »Nisem ga videl slabe volje. V garderobi sva se vedno kaj pošalila, vedno je vedel kako je z gobami, pa naravo nasploh, z življenjem, družbo … Bil je razgledan, umirjen, nasmejan … in zdaj ga ni več.

Robi, manjkal boš! A verjamem, da je tam nekje za take ljudi vedno sonce!«

»Zdaj je čas, da se zavedamo, kako dragoceno je življenje. Ne čakajmo na jutri, da bi izrazili ljubezen, da bi sledili svojim sanjam in da bi živeli polno.#ŽivimZaVsakDan. Naj bo tole opomin, da je vsak dan darilo in da je naša odgovornost, da ga izkoristimo najbolje, kar zmoremo. Naj bo naša ljubezen in naša moč navdih za druge. Naj bo današnji dan tisti, ko začnemo živeti kot da je zadnji. Naj bo opomnik, da je ljubezen močnejša od izgube. In naj bo naša vera v boljši jutri gonilo, da spreminjamo stvari! Robi, Sašo, hvala za vse. Spomin na vaju bo večno živel, saj sta k tej družbi prispevala veliko vzpodbude. Hvala za ves smeh in ljubezen. Se srečamo nekoč daleč nekje.

Iskreno sožalje družinama,« opominja pevka Rebeka Dremelj.

»Sožalje svojcem in sodelavcem. V času lanskoletnih lokalnih volitev mi je na Popu prijazno stisnil roko, čeprav se prej nisva poznala. Jaz pa sem mu prijazno rekel, da ima točne vremenske napovedi. Če me še kaj šokira, je to minljivost naših življenj. Naj počiva v miru Božjem,« je potem ko je izvedel novico, zapisal poslanec Dejan Kaloh.