Golob bi pomagal športnikom, da bi imeli kasneje čim bolj normalno življenje

Dolgo pričakovanje francoske in svetovne javnosti je končano, francoski predsednik Emmanuel Macron je odprl igre in pariški spektakel se je tudi uradno lahko začel. Na otvoritveni slovesnosti je Pariz športnikom in svetu predstavil svoje največje znamenitosti, saj za njihov ogled v naslednjih dneh ne bo več veliko priložnosti. Pozornost športnikov je zdaj že usmerjena k bojem za olimpijska odličja, ki jih ne bo malo – v naslednjih dveh tednih je pred nami kar 329 tekmovanj.

Podobno kot velja za celotne olimpijske igre se je tudi dogajanje v Slovenski hiši začelo zares že pred uradnim odprtjem. Ognjeni krst bi težko bil bolj ugleden, led je prebil slovenski politični vrh, ki se je zbral v slovenskem središču v Parizu. Prvi je bil na vrsti resorni minister Matjaž Han, sledila je predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je obisk v hiši izkoristila tudi za bilateralno srečanje s slovaškim predsednikom, kot zadnji je v zeleno odet nekdanji lokal v parku La Villette obiskal še predsednik vlade Robert Golob.

Zunanji del Slovenske hiše. FOTO: OKS

»Tako velikega projekta, kot je letošnja Slovenska hiša, še nismo imeli, podobno kot tako številčne odprave na olimpijskih igrah Slovenija še ni imela. Po 12 letih so igre znova v Evropi, kar je izvrstna priložnost in temu je bil namenjen tudi pogovor s predsednikom vlade, ki se mu želim znova zahvaliti za veliko podporo športu,« je dogodek pospremil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac. Notranji del hiše je namenjen povabljenim gostom in političnim, gospodarskim in državniškim srečanjem, glavni del dogajanja pa bo potekal na odprtem dvorišču, kjer bo vstop za obiskovalce prost.

»Rad bi povabil vse Slovence, da pridejo v Pariz in skupaj z nami v tem čudovitem okolju proslavijo slovenske uspehe,« je še dodal Bobinac.

Tudi odbojkarji na odprtju

Golob si je s terase najprej ogledal mimohod olimpijske plamenice, ki je prav pred slovensko hišo prišla do barke, ki jo je odpeljala naprej po reki Seni. »Ko se je predsednik OKS obrnil na vlado z idejo o Slovenski hiši, smo jo enotno podprli in se zavezali, da bomo to priložnost zares izrabili. Imamo izjemne športnike in športnice in na to sem zelo ponosen,« je začel Golob in razkril še vsebino delovnega kosila z Bobincem.

»Ko so športniki uspešni, smo na njih zelo ponosni, nato pa že čez nekaj mesecev malce pozabimo na njih. To želimo spremeniti in zato smo se pogovarjali predvsem o tem, kako športnikom s spremembami zakonodaje pomagati, da bodo tudi po karieri lahko imeli čim bolj normalno življenje. Te pogovore bomo nadaljevali tudi po Parizu,« je zagotovil Golob, ki je, enako kot njegova politična kolega, dobil v dar spominski srebrnik Leona Štuklja z zaporedno številko tri – prvega je dobil predsednik mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, drugega predsednica države.

Spominski srebrnik Leona Štuklja. FOTO: N. Gr.

Golob je po obisku slovenske hiše pot nadaljeval na srečanje s predsednikom Francije Emmanuelom Macronom, kjer mu je izrekel zahvalo za rekordno investicijo Renaulta v proizvodnjo električnega twinga v novomeškem Revozu. Tako kot Golob je tudi predsednica države odšla na sprejem v predsedniško palačo kot uradna predstavnica Slovenije na uvodni slovesnosti olimpijskih iger. Spektaklu na Seni je grozilo oblačno, soparno in občasno deževno vreme, a niti sivo nebo ni pokvarilo zgodovinske plovbe.

Slovenija se je predstavila na skupnem čolnu s Somalijo in Slovaško, uvodne slovesnosti se je udeležilo 58 športnikov in skupno 92 slovenskih predstavnikov. Želja se je uresničila tudi odbojkarjem, ne najbolj navdušeno, a vendarle jim je selektor Gheorghe Creţu prižgal zeleno luč, da se pridružijo slavnostni ekipi, iz Marseilla je pripotovala tudi jadralna ekipa. Takoj po koncu je v olimpijsko vas odšel Benjamin Savšek, ki bo že danes tekmoval v kvalifikacijah, drugi športniki so proti slovenski stavbi v vasi odpotovali šele okrog polnoči. Olimpijska plamenica se je »udomačila« v Parizu in bo tekmovanja najboljših športnikov spremljala vse do zaključka 11. avgusta. Ovir ni več, naj se športni spektakel pod petimi krogi začne!