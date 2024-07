Teden v zvezdah: Idealno bi bilo, da smo počitniško naravnani

Čez vikend in v prvih delovnih dneh tedna bo dovolj energije, da zaključujemo, popravljamo, urejamo projekte, ki smo jih začeli v preteklosti. Zadnje dni tedna si spočijmo in spustimo, kar je za spustiti, saj bo v nedeljo, 4. 8., mlaj, znanilec novega začetka.

Merkur se počasi upočasnjuje. Potuje po devici, kjer je dobro postavljen, prinaša zdravo logiko, dober spomin in praktično uporabo razuma, a ker se ustavlja, počasi kaže, kje vse se bo treba poglobljeno učiti, čemu bomo morali nameniti več mentalne pozornosti. Ustavljanje Merkurja prinaša manj produktivne dni.

Kiron se je obrnil retrogradno in potuje nazaj. Kaže nam odprte rane, ki bodo potrebovale več pozornosti, da jih pozdravimo.

V soboto, 27. 7., bo Luna večji del dneva v nemirnem ovnu, ki nas poriva v novo, a brez aspektov, tako bomo manj spodbujeni konstruktivno uporabiti nemir. Nujna je fizična aktivnost, prek športa ali fizičnega dela, brez nje bo jeze in neprijetnih občutkov več. Malo pred pol osmo zvečer Luna vstopi v bika, napetost se bo umirjala.

Nedelja, 28. 7., z Luno v biku je lahko prijetna, ker bomo znali uživati v miru, počitku, ob dobri hrani in pijači, če se da, tudi v naravi. Če smo na počitnicah, bo prijeten tudi ponedeljek, če delamo, bomo umirjeni, rutinski, učinkoviti, sposobni, najbolj na finančnem področju.

V torek in sredo bo Luna v razigranih dvojčkih, mi pa željni druženja, sprememb, dogajanja. Življenje se bo pospešilo. V torek, 30. 7., znamo biti aktivni, takrat se dovrši trigon Venere in Kirona, tako bomo poklicani zdraviti rane, vezane na odnose. Noč na sredo, 31. 7., bo prijetna, namenjena zabavi, sredino jutro bo napornejše, nato nas spet čaka radosten dan, poln upanja, saj se Sonce harmonično veže na Lunina vozla. Lažje bomo navdušili ljudi za skupne cilje.

V četrtek, 1. 8., in petek, 2. 8., bo Luna v raku, kar bo upočasnilo dnevni ritem, prineslo več potrpežljivosti in sočutja v odnose, več pozornosti, namenjene družini in domu. Marsova harmonija z Luninima vozloma nas kljub vsemu potiska v akcijo, sodelovanje za skupno dobro. V ljubezni si bomo želeli vznemirjenja. Nikar se ne prehitevajmo, če gre za nove ljubezni ali željo pobegniti iz napornih situacij. Venerin kvadrat z Uranom prinaša željo po zabavi, drznosti, adrenalinu. Čeprav bo v petek veliko aspektov, ne bo toliko energije, saj je Luna že zelo ozka in se bliža mlaju.

Idealno bi bilo, da smo počitniško naravnani, se družimo in zabavamo. Če se bomo hoteli resno lotiti česa novega, nam ne padajoča Luna ne ustavljajoči se Merkur ne bosta prinašala spodbudnih rezultatov.