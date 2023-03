Športni svet žaluje, umrl je Janez Gorišek

V starosti 89 let je umrl Janez Gorišek, slovenski gradbeni inženir, smučarski skakalec in športni delavec. Kot gradbenik se je med drugim posvetil projektiranju in gradnji smučarskih skakalnic. Z bratom Vladom sta konstruirala letalnico v Planici, ki je bila zgrajena leta 1969, poroča Delo.

Za izgradnjo planiške velikanke je leta 1968 skupaj z bratom prejel Bloudkovo nagrado.