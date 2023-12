Umrl je znani slovenski igralec, gledali ste ga tudi v Petelinjem zajtrku

Kot poroča Večer, je v 71. letu je umrl gledališki in filmski igralec Miloš Battelino. Član ansambla Drame SNG Maribor je bil od leta 1996 do upokojitve.

Bil je dobitnik številnih nagrad, nastopil je tudi v filmih Splav meduze, Razseljena oseba, Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica, Trije prispevki k slovenski blaznosti, Do konca in naprej, Triangel, Carmen, Petelinji zajtrk.

Miloš Battelino se je rodil 23. junija 1953 v Ljubljani. Leta 1956 se je družina preselila v Beograd, 1963 pa so se vrnili v Maribor, kjer je končal osnovno in srednjo šolo in se občasno pridružil delu v Amaterskem gledališču Slava Klavora.

Milošev spomin na otroštvo: »Bilo je tako: zaradi nepravilne lege dojenčka (torej mene) so mamo peljali iz Kopra, kjer smo takrat živeli, v ljubljansko porodnišnico. Nekje na poti sem se v maminem trebuhu obrnil in se v Ljubljani normalno rodil. Prvo leto življenja me je mama v Kopru vsak dan peljala na plažo. Zjutraj sem bil bel, zvečer pa rdeč. Oče je rekel mami: ‘Vera, ta ni moj.’ In je šel k Slavčku na pivo.«

Leta 1974 se je vpisal na AGRFT, ki jo je kot absolvent zaključil z vlogo Edka v uprizoritvi Mrožkovega Tanga. Za omenjeno vlogo je prejel Borštnikovo nagrado za mladega igralca. Tri sezone je bil zaposlen v PDG Nova Gorica, od leta 1982 do 1996 v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani, od 1996 pa v Drami SNG Maribor.

Ob gledališki igri ga je vedno zanimala tudi filmska in igral je v več slovenskih filmih, za vlogo v filmu Splav meduze pa je bil nagrajen na Tednu slovenskega filma (1981) v Celju.