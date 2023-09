Poslovil se je legendarni Sašo Hribar

Po družabnih omrežjih se kot blisk širi vest, da se je nenadoma poslovil legendarni voditelj Sašo Hribar. Star je bil 63 let.

Tako je voditelj Mirko Mayer zapisal: »Pravkar me je zelo pretresla novica, da je umrl legendarni Sašo Hribar. Nazadnje sva se slišala pred natanko dvema tednoma.«

Leta 2006 je za izjemne dosežke na radiu in televiziji prejel Ježkovo nagrado za satiro v oddaji Radio GA-GA in oddaji Hri-bar.

Novinar RTV Slovenija Gregor Drnovšek: »Ne morm verjeti.... Saso, kdo me bo zdej butal po ramenih na sejah? Brez besed.«

Novinarka in voditeljica na RTV Slovenija Jelena Aščić: Kakšen šok, kakšna izguba. Sašo Hribar, počivaj v miru. Sožalje družini, prijateljem, sodelavcem. Pogrešali te bomo.

Politik Matjaž Nemec. »Pretresen sem ob žalostni novici, da nas je zapustil eden največjih, Sašo Hribar. Radijec, pronicljiv in neustrašen glas pravice in resnice, ki je s svojstvenim humorjem segal globoko, v srčiko duha naše družbe. Spoštovani Sašo, hvala za vse. Počivajte v miru.«

Franci Kek, bivši poslanec: »Umrl je eden največjih. Mnogo prekmalu.«

Nekdanji voditelj oddaje Studio City Bojan Krajnc: »Sašo Hribar. RIP«

Novinar Jaša Lorenčič: »Še dopoldan Radio Ga Ga. In potem je šel. Na petek. Odšel je cel kos satire, inteligence, humorja, znanja in še toliko tega. Ne da se naštet. Tega več ne dobimo nazaj. Intervjuji z njim, imel vsaj dva, so bili dogodki. Šola. Sašo Hribar je dal vse in več. Slava mu.«

Milan Brglez: »Izjemen, pronicljiv, edinstven. Odšel je prehitro, kot odhajajo vsi velikani. Ostajajo pa vsa njegova dela. Pogrešali ga bomo. Naj počiva v miru.«

Voditelj na Valu 202 Andrej Karoli.

Piarovec Denis Sarkić: »Ne morem verjet, da si res zapustil ta svet Sašo in nas čakaš na drugem koncu, kjer se bomo enkrat spet ujeli … zbogom dragi prijatelj, radi te imamo, pogrešali te bomo sožalje svojcem, prijateljem, Javnem zavodu RTV Slovenija, ekipi Radio Ga Ga …«

Sašo Hribar se je sicer rodil v Celju, a je do 14 leta s starši živel v Krškem. Na Radiu Slovenija je po avdiciji in glasovnem usposabljanju leta 1985 postal radijski povezovalec. V nočnem programu je pričel uporabljati izmišljenega sogovornika, bioenergetika.

Skozi oddajo Radio GA-GA je Sašo Hribar ustvaril arzenal neponovljivih radijskih likov, ki so zrasli iz njegovega satiričnega duha, in postavil prelomnico v slovenskem radijskem humorju.

Zaradi dobrega odziva poslušalcev se je v petek, 6. aprila 1990 rodila radijska oddaja Radio Ga Ga. Oddaja je še vedno na sporedu vsak petek na prvem programu Radia Slovenija. Hribar je bil tudi član programskega sveta RTV Slovenija.

Še danes je pokojni Sašo Hribar sodeloval v oddaji Radio Ga Ga na prvem programu Radia Slovenija. Tokrat žal zadnji z njim ...