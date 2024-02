Toliko v eni uri zasluži Senidah. Denar zahteva vnaprej

Pevka Senidah za uro svojega programa, ki lahko traja tudi do 70 minut, zaračuna kar 18.000 evrov. In ves denar mora biti vnaprej vplačan na njen račun.

Po pogodbi se Senidah zavezuje, da bo glasbeni program organizirala na najboljši možni način, da bodo člani ekipe pravočasno prispeli na lokacijo, da bo objavila najavo nastopa na Instagramu in da bo zagotovila vso potrebno dokumentacijo za potovanje in vstop na državo, kjer nastopa.

Pevka organizatorjem nastopa pošlje seznam zahtev. Poleg letalskih vozovnic za vse člane ekipe, razen pri vožnji s kombijem, zahteva za vse člane ekipe posebne hotelske sobe, običajno sedem ali osem, če jih spremlja voznik. Hotel mora biti s petimi zvezdicami in prosi, da ji vnaprej pošljejo predloge, da bo lahko izbrala, kje bivati.

»Senidina cena je 18.000 evrov, kar je vrtoglava vsota, ni pa končna cena. Vse, kar išče zase in za svojo skupino, ki jo sestavljajo trije glasbeniki, DJ ter menedžer, tonski mojster in voznik, zahteva dodatna finančna sredstva, ki pa sploh niso majhna. Zahteva tudi polni penzion za vse, sobno postrežbo in parkirno mesto v sklopu hotela,« pravi vir, ki pozna Senidine zahteve.

Najmanj štirje varnostniki

Hajdarpašićeva ima zahteve tudi glede objekta, kjer nastopa.

»Pevko morajo ves čas spremljati najmanj štirje varnostniki. Čisto stranišče v bližini zaodrja samo za nastopajoče, veliko pravokotno ogledalo, da se vidi celotna postava, sedem majhnih črnih brisač in paket mokrih in navadnih robčkov. Obvezna je klimatska naprava ali ventilator, temperatura v prostoru pa naj bo 20 stopinj. Obvezen je tudi kombi.«

Senida zahteva finger food (hrano, ki jo jemo z rokami, brez pribora), svinjina pa ne sme biti na jedilniku. Obvezni sta dve pollitrski embalaži ustekleničene negazirane vode sobne temperature, led, osem navadnih kozarcev in štirje kozarci za vino. V poštev pridejo tudi plastični kozarci brez reklam. V zakulisju so obvezne tri steklenice vodke, ena steklenica rumene tekile, paket tonika, brusnični sok in limonada.

»Na odru prosi za pet steklenic negazirane vode in za pokritje blagovne znamke. Ob upoštevanju vseh stroškov je treba za Senidin nastop nameniti več kot 20.000 evrov, kar pa marsikateri gostinec težko zagotovi, zato so nekateri delali z veliko izgubo,« sklene sogovornik, ki se dobro spozna na estradne posle, poroča kurir.rs.