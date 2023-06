Znana Slovenka z Lepo Breno takole uživala na jahti (FOTO)

Srbska diva Lepa Brena in slovenska pevka Senidah sta v zadnjem letu postali pravi prijateljici po skupnem projektu. Nedavno sta se ljubljansko-balkanska zvezdnica trap glasbe, in nekdanja jugoslovanska folk zvezdnica med seboj pomerili na glasbenem tekmovanju v Beogradu in oboževalci so ponoreli. Njun zadnji projekt ju je še bolj zbližal in zdaj sta se začeli družiti, kot kaže, še v prostem času.

Nedavno sta se družili v beograjski vili, ki si jo lastita Brena in njen soprog Boba Živojinović, zdaj pa srbski Telegraf piše, da je Lepa Brena gostila Slovenko na svoji razkošni jahti, vredni 6 milijonov evrov. Brena je Senidah dočakala z ohlajenim šampanjcem z jagodami, kar je Senidah objavila na instagramu.

Skupaj na jahti. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Delili sta tudi trenutek uživanja, kako v kopalkah ležita na ležalnikih in nazdravljata. Obe imata na glavi senčnike v zrak pa molita eno nogo in sledilcem dajeta vedeti, da sta kljub starostni razliki našli svojo »sorodno dušo«.

Fotografije notranjosti ladje si lahko ogledate spodaj.

