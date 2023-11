Pevec skrival, da je Senidin sorodnik

Edis Agić, nekdanji udeleženec balkanskega glasbenega tekmovanja Zvezde Granda, je pred vsemi, celo pred nekdanjim direktorjem Granda Sašo Popovićem, uspel skriti informacijo, da je v sorodu s slovensko pevko Senidah. Ta je sestra njegove tete.

»Nisem skrival, samo nisem na velik zvon obešal podatka, da je Senida moja mrzla sestrična. Enostavno si nisem želel graditi poti preko tujega imena, čeprav je Senida sestra od moje tete, moj in njen dedek sta biološka brata,« je pojasnil Edis in razkril njuno sorodstveno razmerje.

»Včasih je bilo več priložnosti, da smo se videli in smo si bili bližje. Zdaj je ves čas na turnejah, zato se redkeje vidiva. Iskreno povedano, že dolgo nisva v stiku,« je povedal Edis in dodal, da mu je zelo všeč, kako Senidah gradi svojo kariero.

»Je zelo inovativna in izvirna in všeč mi je, kar počne, ker je dandanes zelo težko biti pristen. To ji uspeva, gradi svoj stil, od tega ne beži in nikoli ni podlegala glasbenim trendom,« meni Edis.

Čeprav bi svojo sorodstvo s Senido lahko uporabil v tekmovanju, pevec svoje kariere ni želel graditi po njeni zaslugi. Kot pravi, to ne bi bilo pošteno do nje in njene blesteče kariere, prav tako ni želel, da bi se ga spominjali kot Senidinega bratranca, poroča srbski Telegraf.