To vas najbolj zanima o Robertu Golobu. Objavljamo odgovore, ki smo jih dobili

Na zadnjih volitvah smo v Sloveniji dobili novega zmagovalca. To je Gibanje Svoboda, ki ga vodi Robert Golob. Pred volitvami smo slišali marsikaj o njem, največ o njegovi plači, ki jo je prejemal kot direktor Gen-I. V zadnjem času pa se veliko govori o njegovem zasebnem življenju, o katerem pa ni znanega ravno veliko. Nič nenavadnega zato ni, da ljudje ob njegovem imenu v najbolj popularen spletni brskalnik google dopisujejo še naslednje besede: starost, otroci, družina, hiša, žena otroci, življenjepis, twitter, stranka.

Šli smo lepo po vrsti in 55-letnega Goloba prek službe za stike z javnostjo pri Gibanju prosili za odgovore.

Na vprašanja o ženi, otrocih in družini najverjetnejši bodoči mandatar, ki je že sestankoval pri predsedniku države Borutu Pahorju, ni odgovarjal, saj svoje družine ne želi izpostavljati javnosti. V javno dostopnih občilih je sicer zaslediti, da je poročen in ima tri otroke.

Z ženo Jano Nemec Golob imata hišo. Pravzaprav jo ima ona. Več o tem smo razkrili v članku Predsedniki političnih strank pod drobnogledom: eden zaradi bivše končal na sodišču.

Hišni ljubljenčki? Ima psa pasme tibetanski mastif in hišno mačko. Tibetanski mastif je precej velik pes, hitro brskanje po spletu pa razkrije, da so dobri čuvaji. Zanimive so tudi cene: po poročanju nekaterih se začnejo od tisočaka do dveh, segajo pa tudi do sto tisoč evrov in več. Mimogrede: mastifa je imel tudi pokojni Janez Drnovšek. Najprej Arturja, kasneje še Brodija.

Preden je postal predsednik Gibanja Svoboda, ali je bil član kakšne stranke? Da. Bil je član Pozitivne Slovenije in podpredsednik Stranke Alenke Bratušek.

Prosili smo ga tudi za življenjepis, a ga žal nismo dobili.

Če ga želi kdo doseči (danes že vemo, da prek twitterja to ni mogoče), kateri način je najustreznejši? Elektronska pošta.

