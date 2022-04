Veste, kdo je žena Roberta Goloba? Našli smo njeno fotografijo

O zasebnem življenju bodočega predsednika vlade Roberta Goloba ni znano veliko. Medtem ko so nekateri predsedniki strank v volilni kampanji s svojimi družinskimi člani ponosno stopili pred kamere in fotografske objektive, se to v primeru Gibanja Svoboda ni zgodilo. Še več, Golob je večkrat povedal, da ne želi izpostavljati svoje družine in odgovarjati na vprašanja o zasebnem življenju. Komentiral ni niti govoric, da se z ženo Jano Nemec Golob razhaja. V stranki Gibanje Svoboda so v minulih dneh večkrat za različne medije zatrdili, da Golob ne bo komentiral zasebnega življenja, saj je v politiko vstopil on, ne pa tudi njegova družina.

Robert Golob ob zmagi na državotvornih volitvah. FOTO: Leon Vidic, Delo

Kljub temu pa v javnost že med kampanjo pricurljale najrazličnejše govorice. Ena izmed sočnejših je ta, da v njegovem zakonu škriplje. Za nekaj časa so vmes potihnile, potem pa so se znova pojavile, ko je Golob med videoklicem v intervjuju razkril, da okužbe s koronavirusom ne preboleva doma, temveč pri prijatelju.

Golob je poročen z Jano Nemec Golob, s katero je tudi poslovno sodeloval. Ko je bil zaposlen še v podjetju Gen-I, je bila v podjetju zaposlena na področju marketinga. V arhivu nam je uspelo najti njeno fotografijo, ki je nastala pred sedmimi leti na prireditvi Trusted Brand.

Lidija Petek, Jana Nemec Golob, Majda Volk in Daniel Škraba. FOTO: Mediaspeed

Nekaj pa je Golob vendarle razkril. V pogovoru z Denisem Avdičem je povedal, da je njegov sin danes njegov največji oboževalec in podpornik in da z njim zelo rad igra 'človek, ne jezi se'.