To se v Kmetiji do zdaj še ni zgodilo (FOTO)

V šovu Kmetija je bilo znova pestro. Najprej je tekmovalcem težave povzročal spanec.

Vzel si je čas za spanje. FOTO: Pop TV

Čeprav tekmovalce čaka tedenska naloga in je postal glava družine, je Jan zjutraj dlje spal. Šele pozno dopoldne se je pridružil sotekmovalcem in dejal, da v tem ne vidi nič slabega.

»Groza je to za glavo družine, da spi tako dolgo,« pa je njegovo ravnanje komentiral Aleš, ki je dodal, da bi moral vstati prvi in poskrbeti, da so ostali člani siti.

Zgodilo pa se je nekaj, česar do zdaj še ni bilo. Tekmovalci so bili zelo presenečeni, kajti dobili so nov vir informacij. Prvič so namreč prejeli Kmečki list.

Aleš je bil vidno vznemirjen

»Ta časopis je res zakon. To je pa res taka popestritev, da smo se nasmejali, ko vidiš, kaj vse piše notri,« je ocenila Maja.

Drugače pa je menil Aleš, ki ga je vidno vznemiril intervju z izpadlo tekmovalko Valerijo. Ta je namreč dejala, da je človek, ki ne stoji za svojimi besedami »Jaz sem šokiran. Ona je taktizirala, zdaj pa vidimo, kje je pristala,« je povedal.